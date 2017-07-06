Трамп: США делом подтверждают верность НАТО

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ВАРШАВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что США "не словом, а делом" подтверждают приверженность 5-й статье Североатлантического договора о коллективной обороне, провозглашающей принцип "один за всех, все за одного". Он подчеркнул это, выступая в четверг с первой после вступления в должность президента США публичной речью в Европе на варшавской площади Красиньских.
"Соединенные Штаты не просто на словах, а на деле продемонстрировали, что мы твердо поддерживаем 5-ю статью, обязательство о совместной обороне", - сказал Трамп.
Президент США также повторил свое давнее убеждение в том, что европейским союзникам США по НАТО "надо делать больше" для коллективной обороны. "Европа должна продемонстрировать, что верит в свое будущее, путем вкладывания денег в обеспечение этого будущего", - отметил американский лидер.
"Моя администрация потребовала, чтобы все члены НАТО наконец стали полностью выполнять свои справедливые финансовые обязательства", - продолжал он. В результате, по его словам, в общую казну НАТО стали стекаться дополнительно "миллиарды и миллиарды долларов". "Люди этим шокированы", - указал Трамп.
В этом контексте он приветствовал решение Варшавы о закупке американских зенитных ракет Patriot. "Мы аплодируем этому решению Польши", - подчеркнул президент США.
Американский лидер также заявил, что западная цивилизация на данном этапе истории сталкивается с новыми формами агрессии и потому должна адаптироваться к меняющимся условиям.
"Сегодня Запад... сталкивается с силами, которые стремятся испытать нашу волю, подорвать нашу уверенность и бросить вызов нашим интересам. Чтобы ответить на новые формы агрессии, включая пропаганду, финансовые преступления и кибервойну, мы должны адаптировать свой альянс, дабы эффективно конкурировать новыми способами и на всех новых полях боевых действий", - полагает президент США.
Трамп находится с визитом в Польше в рамках поездки в Европу на саммит Группы двадцати в германском Гамбурге (7-8 июля).