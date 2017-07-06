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Парламент Молдавии отказался рассмотреть вопрос о покинувшем Приднестровье экс-президенте

Международная панорама
6 июля, 17:03 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 6, июля. /ТАСС

Ранее вице-премьер по реинтеграции Молдавии Георгий Балан заявил, что молдавские власти не выдадут Евгения Шевчука, против которого в Приднестровье открыты уголовные дела

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КИШИНЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии отказался в четверг рассмотреть вопрос о нахождении на территории страны бывшего президента непризнанного Приднестровья Евгения Шевчука. Пригласить в законодательный орган для отчета руководителей молдавских правоохранительных органов и спецслужб потребовала фракция Либерально-демократической партии Молдавии.

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"Мы просим дать оценку событиям, происходящим на левом берегу Днестра, а также хотим знать, каким образом они могут повлиять на безопасность государства. Поэтому мы настаиваем на включении этого вопроса в повестку дня", - сказал лидер фракции этой партии Тудор Делиу.

На его предложение неожиданно отреагировал лидер Партии коммунистов Республики Молдова, бывший президент республики Владимир Воронин, который сообщил, что Шевчука уже нет в Молдавии. "Господин Делиу, вы опоздали. Он вчера уехал из Молдавии", - сказал экс-глава государства.

В итоге большинство депутатов не поддержали инициативу либерал-демократов.

Позиция Молдавии

Ранее вице-премьер по реинтеграции Молдавии Георгий Балан заявил, что молдавские власти не выдадут Шевчука, против которого в Приднестровье открыты уголовные дела. Он объяснил это тем, что между двумя берегами Днестра нет соглашения об экстрадиции. Глава МВД Молдавии Александр Жиздан заявил журналистам, что молдавские правоохранители пытаются установить местонахождение бывшего лидера Тирасполя, чтобы выяснить, следует ли ему предоставить статус защищаемого лица, в связи с информацией о готовившемся на него покушении.

В свою очередь председатель Следственного комитета Приднестровья Вячеслав Брынзарь сообщил, что Шевчук, который уехал в Молдавию после открытых против него уголовных дел и снятия парламентом неприкосновенности, может быть осужден заочно. По его словам, политику, который руководил Приднестровьем с 2011 по 2016 год, грозит наказание в виде 12 лет тюрьмы.

Шевчук вину не признает

Шевчук заявил, что вынужден покинуть Приднестровье из-за готовившегося на него покушения. Кроме того, он назвал решение властей возбудить против него уголовные дела и снять неприкосновенность "заказной провокацией". По данным молдавских СМИ, бывший лидер Тирасполя и его супруга Нина Шевчук, занимавшая прежде пост главы МИД Приднестровья, переехали в Кишинев, где жили в квартире, которую они приобрели ранее.

Сейчас парламент Приднестровья контролируется находившейся в оппозиции к Шевчуку партией "Обновление". После победы на выборах президента Вадима Красносельского против ряда чиновников из прежней президентской команды были возбуждены уголовные дела. В частности, под следствием оказались бывшие руководители Комитета государственной безопасности Николай Земцов, Таможенного комитета Юрий Гервазюк и Приднестровского республиканского банка Эдуард Косовский.

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