CBS: законопроект о санкциях в отношении РФ "застрял" в Палате представителей США

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Законопроект об ужесточении антироссийских санкций, который был принят ранее Сенатом Конгресса США, "застрял" в Палате представителей. Об этом сообщил в четверг телеканал CBS.

В нижней палате законодательного органа заявляют, что данный документ нарушал конституционные нормы. На прошлой неделе Сенат переоформил свой законопроект с учетом всех требований и вновь направил его на рассмотрение Палаты представителей. Однако прежде чем нижняя палата сможет проголосовать за изменения в инициативе, конгрессмены должны дать согласие на отправку первоначальной версии законопроекта обратно в Сенат, чтобы объединить ее с изменениями, внесенными на прошлой неделе. Данная процедура носит чисто технический характер.

Однако сейчас, подчеркивает телеканал, документ "застрял" в Палате представителей. При этом конгрессмены-республиканцы заявляют, что демократы не хотят отправлять законопроект обратно в Сенат из-за "ускоренных положений", которые были согласованы в Сенате на прошлой неделе. Данные условия, по мнению некоторых демократов в Палате представителей, помешали бы им в качестве меньшинства в Конгрессе начать непосредственную процедуру голосования, которое приведет к отмене потенциальных изменений со стороны Белого дома антироссийских санкций. Положения "в одностороннем порядке устранят способность меньшинства привлекать администрацию [президента США Дональда] Трампа к ответственности за применение санкций" в отношении России, цитирует CBS помощников конгрессменов-демократов.

Если бы не эти положения, пояснили они, демократы могли бы отменить потенциальное снятие или ослабление Белым домом санкций с России. Пресс-секретарь спикера Палаты представителей США Пола Райана Эшли Стронг в четверг сообщила, что конгрессмены-демократы блокируют прохождение законопроекта. "Республиканцы в Палате представителей готовы отправить документ об ирано-российских санкциях обратно, что позволит Сенату автоматически вернуть нам исправленный законопроект, но конгрессмены-демократы блокируют этот процесс и требуют внесения своих собственных изменений в инициативу", - подчеркнула она.

Тем не менее сами демократы говорят, что они не имеют никакого отношения к сложившейся ситуации, а лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси полагает, что задержка имеет некоторое отношение к первой встрече американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в пятницу на G20 в Гамбурге.

Что в пакете

В исходном варианте новый пакет жестких санкций в отношении России под предлогом ее вмешательства в политические процессы в США был одобрен Сенатом три недели назад. Он, в частности, включал требование об обязательном введении ограничительных мер против определенного круга лиц в течение заранее установленного срока после вступления закона в силу, а также пункт, обязующий президента страны заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или упразднение санкций.

Однако выяснилось, что сенатское решение было принято с отступлением от конституционных норм. Те требуют, чтобы инициативы, способные отразиться на доходных статьях бюджета США, выдвигались Нижней палатой. Теперь технические погрешности законопроекта устранены.

Кто против

Официально и публично республиканское руководство Палаты представителей поддерживает идею ужесточения антироссийских санкций. Однако, в соответствии с полученными ТАСС сведениями, на практике оно ранее предлагало вынести законопроект на голосование лишь при условии изъятия из него ряда ключевых положений. Демократическая оппозиция и близкие к ней либеральные СМИ обвиняют фракцию партии власти в сознательном затягивании работы над данной инициативой в угоду Белому дому.

Тот со своей стороны воздерживается от комментариев по поводу конкретных предлагаемых мер, но в принципе высказывается за "сохранение гибкости" в санкционной политике. Это принято понимать в том плане, что исполнительная ветвь власти не хочет законодательного закрепления санкций, чтобы не лишаться свободы маневра и вообще сохранять собственные прерогативы, особенно во внешнеполитической сфере.

Многие источники подтверждают, что деловые круги США в целом настроены против санкций и ведут против них настойчивую лоббистскую работу в администрации и Конгрессе.

Кроме того, если Конгресс США не введет новые рестрикции против России до августовского отпускного перерыва в работе, то дальнейшая их судьба, по мнению специалистов, будет зависеть и от настроений избирателей на местах. Наблюдатели предупреждают, что если законодатели в своих округах не увидят особого интереса к данной теме, то даже в рядах оппозиции может ослабеть ее собственный антироссийский энтузиазм.

Сенат Конгресса США возобновляет работу после праздничных каникул 10 июля, Палата представителей - 11 июля.