Сенат США переоформил законопроект о санкциях в отношении РФ

ВАШИНГТОН, 30 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Сенат Конгресса США переоформил свой законопроект об ужесточении антироссийских санкций с учетом конституционных требований и вновь направил его на рассмотрение Палаты представителей. Как стало в четверг вечером известно корреспонденту ТАСС из источников на Капитолийском холме, в новом варианте документ принят "с общего согласия" сенаторов. Таким образом он считается одобренным всеми 100 голосами, тогда как прежде двое законодателей все же были против.

"Палата теперь займется этим законопроектом после перерыва на 4 июля", когда в США будет отмечаться главный национальный праздник - День независимости, сказал один из специалистов.

Сенат Конгресса США возобновляет работу после праздничных каникул 10 июля, Палата представителей - 11 июля. До этого 7-8 июля в Гамбурге должен пройти саммит "двадцатки", на котором ожидается первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Что в пакете

В исходном варианте новый пакет жестких санкций в отношении России под предлогом ее вмешательства в политические процессы в США был одобрен Сенатом две недели назад. Он, в частности, включал требование об обязательном введении ограничительных мер против определенного круга лиц, а также пункт, запрещающий президенту самостоятельно принимать решения о смягчении или упразднению санкций.

Однако позднее выяснилось, что решение Сената было принято с отступлением от конституционных норм, требующих, чтобы инициативы, способные отразиться на доходных статьях бюджета США, выдвигались нижней палатой. Теперь технические погрешности законопроекта устранены.

Кто на самом деле против

Официально и публично республиканское руководство Палаты представителей поддерживает идею ужесточения антироссийских санкций. Однако, в соответствии с полученными корреспондентом ТАСС сведениями, на практике оно ранее предлагало вынести законопроект на голосование лишь при условии изъятия из него ряда ключевых положений. Демократическая оппозиция и близкие к ней либеральные СМИ обвиняют фракцию партии власти в сознательном затягивании работы над данной инициативой в угоду Белому дому.

Тот со своей стороны воздерживается от комментариев по поводу конкретных предлагаемых мер, но в принципе высказывается за "сохранение гибкости" в санкционной политике. Это принято понимать в том плане, что исполнительная ветвь власти не хочет законодательного закрепления санкций, чтобы не лишаться свободы маневра и вообще сохранять собственные прерогативы, особенно во внешнеполитической сфере.

Многие источники подтверждают, что деловые круги США в целом настроены против санкций и ведут против них настойчивую лоббистскую работу в администрации и Конгрессе.

Кроме того, если Конгресс США не введет новые рестрикции против России до августовского отпускного перерыва в работе, то дальнейшая их судьба, по мнению специалистов, будет зависеть и от настроений избирателей на местах. Наблюдатели предупреждают, что если законодатели в своих округах не увидят особого интереса к данной теме, то даже в рядах оппозиции может ослабеть ее собственный антироссийский энтузиазм.