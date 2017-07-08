США не будут поддерживать новую антиядерную конвенцию ООН

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Власти США не будут поддерживать новую конвенцию о полном запрещении ядерного оружия, принятую в ООН. Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт подтвердила это в пятницу вечером в особом заявлении для печати.

"Соединенные Штаты не участвовали в данных переговорах и не будут поддерживать данный договор", - сказала она. "Ни одно государство, обладающее ядерным оружием, не участвовало в этих переговорах, и ни один союзник США, полагающийся на расширенное ядерное сдерживание, не поддержал окончательный текст", - добавила Науэрт.

Она заверила, что США "полностью привержены ответственным усилиям в сфере нераспространения и разоружения, а также Договору о нераспространении ядерного оружия". "Мы остаемся на траектории движения к соблюдению ключевых ограничений по новому ДСНВ ко времени вступления их в силу в феврале 2018 года", - добавила Науэрт. Она напомнила, что в результате "американские и российские ядерные силы должны быть ограничены на самых низких уровнях с 1950-х годов", но не уточнила, намерены ли США продлевать новый ДСНВ после истечения начального периода его действия в 2021 году.

В целом все заявление представителя Госдепартамента было посвящено, с одной стороны, заверениям в том, что США стремятся "работать со всеми странами над укреплением международной безопасности и ослаблением угрозы ядерной войны", а с другой, - утверждениям о том, что новая конвенция "никак не способствует реальным попыткам сделать мир более безопасным". "В лучшем случае она будет отвлекать внимание от таких попыток, а в худшем - станет усугублять политические разногласия, подрывать союзнические отношения... и затруднять для международного сообщества совместную выработку и реализацию эффективных мер для ответа на вызовы", - подчеркнуто в документе.

Без ядерных держав

Как сообщал корреспондент ТАСС из штаб-квартиры ООН, новый документ был принят в четверг большинством голосов по итогам нескольких недель переговоров, в которых не участвовали ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию.

Согласно тексту конвенции, она будет открыта для подписания 20 сентября 2017 года и вступит в силу спустя 90 дней после того, как ее ратифицируют 50 стран.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что Россия не ратифицирует антиядерную конвенцию, поскольку та противоречит национальным интересам страны. По его словам, есть также опасения, что принятие документа "может негативно сказаться на положении дел на международной арене, прежде всего в сфере ядерного нераспространения".