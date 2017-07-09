Белый дом: соглашение о зоне деэскалации - важный шаг к урегулированию в Сирии

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ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Американская администрация считает договоренность о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии важным шагом к урегулированию конфликта в этой арабской стране. Это подчеркивается в распространенном в субботу заявлении помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера.
По его словам, США "сохраняют приверженность разгрому "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая группировка - прим. ТАСС), предоставлению помощи в завершении конфликта в Сирии, сокращению масштабов страданий [там] и оказанию содействия в возвращении населения под свой кров". "Нынешнее соглашение является важным шагом в направлении этих общих целей", - убежден советник американского лидера.
Как отметил Макмастер, США воодушевлены прогрессом, достигнутым с Россией и Иорданией при выработке договоренности о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии. "Такие зоны являются приоритетом для США, и мы воодушевлены прогрессом, достигнутым при выработке нынешнего соглашения", - заявил помощник президента. Он напомнил, что соглашение должно вступить в силу в воскресенье в полдень по времени Дамаска.
Согласно изложенной им информации, президент США Дональд Трамп обсудил эту договоренность со многими другими участниками саммита Группы двадцати, завершившегося в германском Гамбурге. "После того как вместе с правительствами России и Иордании был сделан этот обнадеживающий шаг, президент Трамп обсудил соглашение со многими мировыми лидерами на саммите "двадцатки", включая президента [Турции Тайипа] Эрдогана, премьер-министра [Великобритании Терезу] Мэй и канцлера [ФРГ Ангелу] Меркель", - сообщил Макмастер.
Как рассказал в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, эксперты трех стран завершили 7 июля в столице Иордании согласование меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии в районах Дераа, Эль-Кунейтра и Сувейда.