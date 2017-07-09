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В правящей партии ФРГ требуют ужесточить отношение к ультралевым после протестов на G20

Международная панорама
9 июля, 1:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Министр юстиции страны Хайко Маас отметил, что право на протест не должно быть благословением для радикалов

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© AP Photo/Michael Probst

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Массовые беспорядки во время саммита "двадцатки" в Гамбурге заставили консервативных политиков Германии потребовать нового, более жесткого обращения с левыми радикалами внутри страны. Об этом сами политики рассказали в опубликованных в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

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Генеральный секретарь правящей партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) Петер Таубер заявил: "Никому и в голову не придет спокойно относиться к центрам правых радикалов. Но в отношении леворадикальных центров, таких как Rote Flora в Гамбурге (здание культурного центра Rote Flora, ставшее штабом левых радикалов города, - прим. ТАСС), мы долго были слишком сдержаны. Это должно измениться".

Председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер также считает, что "леворадикальная публика должна попасть под более пристальное внимание органов безопасности". Член президиума ХДС Йенс Шпан отметил, что угроза со стороны левых радикалов в Германии долгое время недооценивалась, так как основное внимание властей было сосредоточено на борьбе с правыми экстремистами.

"Левым фашистам с их ненавистью и насилием нужно дать тот же ответ. Надеюсь, Германия осознала это после увиденного. Левая партия, а также некоторые члены СДПГ (Социал-демократической партии Германии, основного оппонента ХДС, - прим. ТАСС) и "зеленых" абсолютно слепы. Нужно прекратить практику того, что мы в определенной степени вскармливаем леворадикальные группировки за общественный счет", - считает Шпан.

Вечером в пятницу и в ночь на субботу в Гамбурге прошли манифестации антиглобалистов. Левые радикалы выстраивали баррикады на перекрестках, поджигали скамейки, били бутылки. Для разгона протестующих был привлечен полицейский спецназ.

В ходе манифестаций пострадали более 200 стражей порядка, арестованы были более 60 экстремистов. Меркель вынуждена была признать, что лидеры стран "двадцатки" ощутили на себе протестные акции. Министр юстиции ФРГ Хайко Маас выступил за жесткие действия в отношении участников беспорядков в Гамбурге, отметив, что право на протест не должно быть благословением для радикалов.

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Саммит G20 в Гамбурге
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