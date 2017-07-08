Полиция Гамбурга начала силовой разгон демонстрантов в районе проведения саммита G20

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БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы приступили к силовому разгону акции протестов левых радикалов, собравшихся в районе Шанценфиртель, неподалеку от места проведения саммита "Большой двадцатки". Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, полиция накапливала подразделения возле соседнего вокзала, а потом выдвинулась в сторону протестующих.