Полиция Гамбурга начала силовой разгон демонстрантов в районе проведения саммита G20

БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы приступили к силовому разгону акции протестов левых радикалов, собравшихся в районе Шанценфиртель, неподалеку от места проведения саммита "Большой двадцатки". Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, полиция накапливала подразделения возле соседнего вокзала, а потом выдвинулась в сторону протестующих.

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