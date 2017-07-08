В Гамбурге задержаны более 100 агрессивных демонстрантов

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БЕРЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Число задержанных манифестантов в германском Гамбурге перевалило за сотню. Об этом сообщила в пятницу вечером в Twitter полиция города.
"Последние данные по задержанным - 83 человека, число взятых под арест - 19", - отметили в правоохранительных органах.
Anzahl der Festnahmen aktuell: 83— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 7 July 2017
Anzahl der Ingewahrsamnahmen aktuell: 19#G20HAM17
Для заключения задержанных в Гамбурге перед саммитом был создан специальный "сборный пункт". В нем находятся камеры для их содержания и комнаты для допросов. В соседнем здании расположен суд. А судьи в эти дни работают фактически в круглосуточном режиме, оперативно вынося решения по их делам.
В Гамбурге второй день продолжаются массовые протесты антиглобалистов против саммита "Большой двадцатки". В них принимают участие десятки тысяч человек. По данным полиции, значительная часть демонстрантов радикально настроена и готова применять силу против сотрудников правопорядка.