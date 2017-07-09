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В Варшаве почтили память жертв Волынской резни

Международная панорама
9 июля, 13:38 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Участники памятной акции выступили, в частности, "против создания памятников бандеровцам, причастным к смерти поляков" и "против разрушения на Украине польских памятников"

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ВАРШАВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Памятные мероприятия по случаю учрежденного парламентом в прошлом году 11 июля Дня памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Польши, проходят в воскресенье в Варшаве. Аналогичные акции запланированы во вторник и в других регионах страны в память о погибших в Волынской резне.

На площади Пилсудского в исторической части польской столицы в полдень прозвучал государственный гимн Польши, состоялась торжественная смена караула. После официальной части запланированы молебен по погибшим в полевом костеле Войска Польского. Памятные мероприятия завершатся концертом.

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Участники акции выступают "против создания памятников бандеровцам, причастным к смерти поляков", "против увековечивания улиц именами людей, инициировавших преступления в отношении поляков", "против разрушения на Украине польских памятников". Соответствующие лозунги размещены на плакатах. Многие принесли с собой флаги Польши и полотна с надписью "Стоп Бандера!".

"Мы призываем не к мести, а к памяти. Мы не можем спокойно жить, пока жертвы трагедии не похоронены", - сказал в ходе церемонии ксендз Тадеуш Залесский.

Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию (УПА, запрещена в РФ).

С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН - УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тысяч человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня.

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