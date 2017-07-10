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Тиллерсон после победы над ИГ в Мосуле заявил, что "еще предстоит много работы"

Международная панорама
10 июля, 22:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, июля. /ТАСС

Госсекретарь США также поздравил правительство и народ Ирака с освобождением Мосула

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ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поздравил правительство и народ Ирака с освобождением Мосула от банд террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), однако выразил убежденность в том, что теперь предстоит еще много работы для полного разгрома радикалов. Заявление шефа американской дипломатии распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента США.

"От лица президента [США Дональда] Трампа и американского народа я поздравляю премьер-министра [Хейдара] аль-Абади и народ Ирака с освобождением Мосула. Это важная веха в глобальной борьбе с ИГ, которая подчеркивает успех международных усилий под руководством иракских сил безопасности", - указал Тиллерсон.

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"Под руководством Ирака, США и партнеры [международной контртеррористической] коалиции продолжат работать вместе с ООН для стабилизации ситуации в освобожденных районах Мосула и содействия возвращению временно перемещенных мирных жителей домой", - отмечается в документе.

"Предстоит еще много работы для разгрома врага. Международная коалиция будет действовать вместе с нашими иракскими партнерами с тем, чтобы ИГ была уничтожена на территории Ирака", - говорится в нем.

Кампания по выдворению "Исламского государства" из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ в исторической части Мосула. В операции был задействован армейский спецназ, Федеральная полиция, силы быстрого реагирования и Вооруженные силы Ирака.

Поддержку с воздуха оказывала авиация международной контртеррористической коалиции во главе с США и правительственные ВВС республики.

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Темы
Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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