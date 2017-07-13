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WSJ: Москва обсуждала окружение Трампа до его решения баллотироваться в президенты США

Международная панорама
13 июля, 1:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июля. /ТАСС

По информации The Wall Street Journal, два года назад американские спецслужбы не придали особого значения содержанию разговоров россиян о ближайших помощниках бизнесмена

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Американские спецслужбы еще весной 2015 года начали перехватывать разговоры должностных лиц России, обсуждавших окружение миллиардера Дональда Трампа. Это произошло за несколько месяцев до того, как предприниматель объявил о своем решении баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Сейчас те данные прослушивания будут изучены снова с учетом встречи Дональда Трампа - младшего, сына главы Белого дома, с российским адвокатом летом прошлого года, сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на бывших и действующих должностных лиц США пишет, что два года назад американские спецслужбы не придали особого значения содержанию разговоров россиян о ближайших помощниках Трампа. В то время миллиардер вел бизнес по всему миру, заключил с состоятельными россиянами ряд сделок с недвижимостью, а в 2013 году организовал конкурс "Мисс Вселенная" в Москве, поясняют источники газеты. Однако на данный момент дополнительное изучение результатов прослушки может позволить установить связь между Москвой и президентскими амбициями Трампа, утверждают источники The Wall Street Journal.

Согласно сведениям издания, весной 2016 года у руководства спецслужб США появились подозрения насчет попыток повлиять извне на ход американской предвыборной кампании. Основанием для этого стало предупреждение коллег из Европы, предположивших, что Москва выделила под это достаточно большие средства, утверждает газета. Как констатировали ее источники, при этом у американской стороны до сих пор нет информации, что эти средства опосредованно были потрачены на избирательную кампанию какого-либо кандидата в президенты США.

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В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, он согласился на встречу, так как надеялся получить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. В опубликованном во вторник интервью американской телекомпании Эн-би-си Весельницкая опровергла версию о том, что работала на власти России и заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали слухи по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что юрист Наталья Весельницкая Кремлю незнакома.

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