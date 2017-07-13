CNN опубликовала видео встреч Трампа с Агаларовыми в Лас-Вегасе в 2013 году

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Телекомпания CNN опубликовала в среду видео серии неформальных встреч, которые провели 15 июня 2013 года в Лас-Вегасе (штат Невада) миллиардер Дональд Трамп, предприниматели Араз и Эмин Агаларовы, американский продюсер Роб Голдстоун. На заднем плане видны нынешний личный юрисконсульт президента США Майкл Коэн и бывший телохранитель, а ныне один из советников главы государства Кит Шиллер.

CNN связывает Трампа и организаторов встречи его сына с Весельницкой

Видео было снято в преддверии конкурса красоты "Мисс США" в Лас-Вегасе, когда Трамп объявил о планах провести конкурс красоты "Мисс Вселенная" 2013 года в Москве. CNN трактует фрагменты видео в качестве доказательства теплых и дружеских отношений между будущим президентом США и Агаларовыми. В частности, в одном из фрагментов Трамп называет их "самыми могущественными и богатыми людьми в России", а также выражает надежду, что конкурс красоты в Москве поможет улучшить отношения между США и РФ.

"Я испытываю большое уважение к России. Проведение "Мисс Вселенной" в Москве, в самом важном месте, в самом красивом здании, в вашем конференц-центре, вместе с такими потрясающими партнерами будет просто фантастикой, что бы вы ни говорили", - приводит CNN ответ американского миллиардера на вопросы журналистов в Лас-Вегасе.

Телекомпания обращает внимание на то, что на видео не видно сына нынешнего президента США Дональда Трампа - младшего. Он в интервью телеканалу Fox News во вторник заявил, что познакомился с продюсером Голдстоуном на матчах по гольфу, но не в рамках проведения конкурсов "Мисс Вселенная".

CNN полагает, что видео свидетельствует об обратном и связывает нынешнего президента США с лицами, которые устраивали летом прошлого года встречу Трампа - младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Сын главы американского государства во вторник заверил, что в прошлом году не поставил в известность своего отца о встрече с Весельницкой. Президент США заявил в среду, что узнал об этой встрече несколько дней назад.

Переписка Трампа - младшего

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Трамп - младший в июне 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с адвокатом Натальей Весельницкой, якобы связанной с российскими властями.

По утверждению издания, он согласился на встречу, так как надеялся получить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. В опубликованном во вторник интервью американской телекомпании NBC Весельницкая опровергла версию о том, что работала на власти России и заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон.

Во вторник старший сын президента США опубликовал в Twitter электронную переписку, касающуюся состоявшейся в 2016 году его встречи с Весельницкой. В общей сложности представлены четыре страницы корреспонденции: первое из писем датируется 3 июня, последнее - 8 июня. Сын американского лидера пояснил, что "публикует всю переписку с Робом Голдстоуном о встрече 9 июня 2016 года", чтобы "обеспечить полную прозрачность". Американский продюсер Голдстоун в понедельник уже подтвердил ряду СМИ, что организовал указанную встречу.

Трамп - младший указал, что запрос о проведении встречи первоначально исходил от клиента Голдстоуна - Эмина Агаларова. Сын президента отметил, что получил от Весельницкой подтверждение о том, что она не является госслужащей. Он также признал, что выражал заинтересованность в получении информации, касающейся экс- госсекретаря США Хиллари Клинтон, в рамках принятой в США практики сбора данных о политических оппонентах во время избирательной кампании.

Клинтон в то время являлась кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Дональда Трампа на выборах.

В первом из писем Голдстоуна Трампу - младшему утверждается, что Эмин Агаларов звонил Голдстоуну и попросил связаться с Трампом - младшим "по поводу чего-то очень интересного". Далее Голдстоун пишет, что неназванный представитель российских властей якобы встретился с отцом Эмина Агаларова Аразом и "предложил предоставить предвыборному штабу Трампа некие официальные документы и информацию, которая позволит выступить с обвинениями против Хиллари в связи с ее делами с Россией и будет очень полезна" Дональду Трампу.

Трамп - младший в ответ выражает заинтересованность в получении указанных данных. Первоначально он предлагает поговорить по телефону, однако позже они решают, что Трамп - младший побеседует на эту тему с Весельницкой на встрече в Нью-Йорке. Подтверждений подлинности писем, помимо слов самого сына президента США, не приводится.

Кремль не играет в сериале

Кремль не имеет отношения к истории с перепиской сына президента США Дональда Трампа - младшего и его встрече с российской адвокатом Натальей Весельницкой, и считает эту историю очередным витком "затянувшегося сериала". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, обратив внимание, что данная тема "объяснимо" появилась после встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Там нечего особо подпитывать", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли данная ситуация подпитать подозрения о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы. "Все это просто очередной виток, который объяснимо сразу появился после проведения двусторонней встречи [президентов двух стран]", - считает Песков. "В целом, конечно, это напоминает затянувшийся сериал, способный конкурировать с самыми успешными сериалами, которые идут в США, но не нужно каким-то образом притягивать нас к этому сериалу, мы в таких сериалах не участвуем и не играем", - сказал представитель Кремля.

Песков назвал абсурдными утверждения, что юрист Весельницкая якобы могла представлять Москву на встрече с Трампом - младшим. Также пресс-секретарь главы государства прокомментировал содержащиеся в опубликованной сыном президента США переписке слова американского продюсера Роба Голдстоуна о том, что информация, которой готовы поделиться с Трампом - младшим, якобы является частью усилий российской стороны по оказанию помощи Дональду Трампу.

"Этот господин Голдстоун [разве] является российским гражданином? То есть идет переписка двух граждан США. А мы тут причем? Мы не комментируем переписку граждан США", - сказал Песков.