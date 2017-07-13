Группа конгрессменов-демократов затребовала у минюста США данные по делу Prevezon Holdings

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Заместитель главы юридического комитета Палаты представителей Конгресса США демократ Джон Коньерс и целый ряд его однопартийцев затребовали у американской администрации информацию по делу компании Prevezon Holdings. Письмо соответствующего содержания, направленное в среду министру юстиции, генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу, подписали в общей сложности 17 членов нижней палаты Конгресса.

Как утверждается в этом документе, летом минувшего года сын президента США Дональд Трамп - младший "встречался с юристом, связанным с Кремлем" - имеется в виду Наталья Весельницкая, "в попытке получить информацию, "которая бы дискредитировала Хиллари [Клинтон]". Между тем в мае текущего года минюст принял "внезапное решение урегулировать дело об отмывании денег, которым занималась та же юрист", пишут законодатели. "Мы пишем с некоторой обеспокоенностью по поводу того, что два эти события могут быть связаны, и что Министерство [юстиции] могло урегулировать это дело в ущерб США, чтобы затушевать лежавшие в основе факты", - заявляют авторы послания.

"Соответственно, - отмечают конгрессмены, - мы <...> запрашиваем информацию о досудебном соглашении по делу "США против Prevezon Holdings <...>". "Объяснение принятого вами решения уладить данное дело всего за два дня до начала процесса давно назрело", - считают законодатели.

Они просят Сешнса уточнить, "был ли какой-либо контакт между президентом-республиканцем Трампом, сотрудниками аппарата Белого дома, семьей американского лидера или его избирательным штабом с министерством юстиции по делу Prevezon Holdings". Кроме того, авторов письма интересует, обсуждал ли Сешнс это дело с кем-то из членов переходной команды Трампа до назначения главой минюста. Наконец, конгрессмены требуют от Сешнса сообщить, рассматривал ли он это дело в контактах с послом России в США Сергеем Кисляком или каким-либо другими российскими должностными лицами.

Оценки Генпрокуратуры России

Между тем Генеральный прокурор России Юрий Чайка в июньском интервью телеканалу НТВ высоко оценил профессионализм коллег из США в деле компании Prevezon Holdings, которое закончилось досудебным соглашением. "Нашли, на мой взгляд, жертву, чтобы доказать через суд, что существовал механизм, который вскрыл [аудитор Сергей] Магнитский, вывода денег из Российской Федерации", - сказал он. "Надо отдать должное нашим американским коллегам за их мужество, за их высокий профессионализм. Они поняли, что, действительно, нет доказательств виновности Prevezon - это показали все допросы в нью-йоркском суде", - добавил Чайка.

"Я считаю, это серьезный шаг. Это решение показывает, что, действительно, закон Магнитского (так называемый акт Магнитского, был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года, предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц - прим. ТАСС) принимался абсолютно без проведения какой-либо проверки, - отметил он. - Закон Магнитского, на мой взгляд, сегодня - колосс на глиняных ногах".

Чайка заявил, что финансист Уильям Браудер, показания которого легли в основу иска против Prevezon Holdings, пытается инициировать возбуждение уголовных дел на Западе против семьи генпрокурора и против него лично, стремясь доказать коррумпированность правоохранительных органов России. "Даже те проверки, которые были в отношении старшего сына по Швейцарии, Греции, о многом говорят. Это беспрецедентный случай, когда прокуратура, МИД Швейцарии говорят, что там все чисто, вопросов никаких нет. В Греции говорят, что все великолепно", - рассказал Чайка.

По его словам, США дважды обращались по делу Prevezon Holdings в Генпрокуратуру РФ, которая в свою очередь также сотрудничала с США по делу Браудера в России.

Суть дела

Иск правительства США к Prevezon Holdings был инициирован в сентябре 2013 года. Прокуратура Нью-Йорка заподозрила группу компаний в легализации средств, якобы похищенных из российского бюджета, и потребовала конфискации всех активов Prevezon Holdings в США. Речь шла о якобы имевшем место мошенничестве на 230 млн долларов.

В прокуратуре тогда отметили, что иск к компании был подан на основании закона Магнитского, а дело стало первым в практике применения этого закона, принятого в декабре 2012 года против лиц, причастных, по мнению США, к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Как заявили адвокаты Prevezon Holdings, во время досудебного разбирательства выяснилось, что главным источником информации для стороны обвинения в Конгрессе США и в аппарате окружного прокурора являлся Браудер. Суд в России ранее признал его виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорил к девяти годам колонии.

По данным адвокатов, исковое заявление было направлено в суд без проведения необходимых следственных мероприятий, а в его основе лежат показания Браудера и анонимные статьи, размещенные в интернете. Prevezon Holdings с 2014 года добивалась вызова Браудера на допрос для дачи показаний о своей деятельности в России.

12 мая власти США и Prevezon Holdings заключили мировое соглашение, по которому компания выплачивает американским властям $5,9 млн, а прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк отказывается от претензий в отношении ответчиков.