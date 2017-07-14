NYT: демократы обвинили штаб Трампа в сговоре с целью вторжения в их личную жизнь

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Два политических донора Демократической партии и бывший сотрудник избирательного штаба демократов подали иск против руководства предвыборного штаба Дональда Трампа. Как сообщила в четверг газета The New York Times, претензия направлена в суд округа Колумбия.

Истцы утверждают, что руководство штаба Трампа несет ответственность за вторжение в их личную жизнь. Они считают, что сотрудники штаба якобы вступили в сговор с РФ с целью распространения через Wikileaks информации, похищенной хакерами. Речь идет о материалах Национального комитета Демократической партии, которые были опубликованы Wikileaks 22 июля 2016 года.

В этих документах якобы содержались данные об адресах истцов, датах их рождения и номерах карт социального страхования.

Газета отмечает, что иск подан накануне истечения срока, установленного для подобных заявлений. В направленных в суд документах нет каких-либо конкретных указаний на то, что руководство предвыборной кампании Трампа вступало в сговор.

В иске содержится требование о вызове свидетелей и об изучении электронных посланий штаба республиканцев. Если судья даст разрешение на рассмотрение иска, пишет издание, то он превратится в новое независимое расследование, призванное собрать информацию о предполагаемых связях Трампа с Россией.

Расследование в связи с предполагаемым вмешательством РФ в американские выборы ведут в США не только сотрудники ФБР, но и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса.

В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании.

Москва множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.