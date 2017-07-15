На Украине завели уголовное дело по факту ранения в Донбассе депутата Рады

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Прокуратура Донецкой области Украины завела уголовное дело по факту ранения в Донбассе депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Прокуратура Донецкой области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения ранения народным депутатом Украины Евгением Дейдеем, - написала она в Facebook. - Предварительно установлено, что Дейдей получил ранение во время боевых действий 14 июля 2017 года примерно в 18:00 в районе промышленной зоны Авдеевки".

Как уточнила Сарган, после оказания первичной медицинской помощи он был направлен в военный госпиталь. Уголовное дело предварительно квалифицировано по статье "Теракт" Уголовного кодекса Украины.

Евгений Дейдей является координатором батальона "Киев-1" МВД Украины. В 2012 году одесский суд приговорил его к пяти годам за разбойное нападение с отсрочкой на три года. Дейдей с конца 2013 года стал скрываться от органов, однако не был объявлен в розыск. После начала акций протестов на Украине в 2014 году вступил в "самооборону Майдана", где познакомился с Арсением Яценюком, Арсеном Аваковым, Александром Турчиновым, занявшими впоследствии высокие посты в руководстве страны. В ноябре 2014 года Дейдей был избран в парламент страны.

В 2017 году его заподозрили в незаконном обогащении, генпрокурор Украины Юрий Луценко внес предложение в Верховную раду о снятии неприкосновенности с Евгения Дейдея. Однако в Раде не нашлось достаточного числа голосов за решение о привлечении его к уголовной ответственности.