МИД Бразилии: народный референдум доказывает готовность оппозиции руководить Венесуэлой

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 июля. /ТАСС/. Способность венесуэльской оппозиции провести народный референдум подтверждает ее единство и организаторские возможности. Соответствующее заявление сделал в воскресенье в Facebook министр иностранных дел Бразилии Алоизиу Нунес.

"Плебисцит продемонстрировал высокие организаторские способности и единство венесуэльской оппозиции, а также ее готовность руководить страной", - написал глава внешнеполитического ведомства.

На референдум, который проводит оппозиция, вынесены следующие вопросы: "Вы отвергаете и не признаете созыв предложенной [президентом страны] Николасом Мадуро Конституционной ассамблеи без предварительного одобрения венесуэльского народа?", "Требуете ли вы от Национальных боливарианских вооруженных сил соблюдать и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?", "Согласны ли вы с проведением обновления ветвей власти в соответствии с конституцией, а также с проведением выборов и созданием нового правительства национального единства?".

Мадуро в субботу назвал референдум "внутренним опросом оппозиционных партий". По словам главы государства, чтобы плебисцит был законным, он должен быть созван Национальным избирательным советом. В организованном оппозицией референдуме он не участвует. По мнению оппозиции, контролирующей парламент, в соответствии с конституцией власти обязаны прислушаться к результатам всенародного опроса.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.

Решение Мадуро о созыве Конституционной ассамблеи (КА), причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению обстановки в стране. Этот орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы. Выборы в КА назначены на 30 июля.