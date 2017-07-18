Экс-советник Трампа: США могут упустить уникальный шанс улучшить отношения с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Вашингтон сейчас имеет редкую возможность добиться улучшения отношений с Москвой, однако этому препятствуют расследования по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы. Такое мнение выразил в интервью телеканалу CNN бывший сотрудник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Майкл Капуто.

"У нас сейчас есть уникальный шанс улучшить отношения с Россией и многими другими странами, но это расследование, в особенности, мешает реализовать эту возможность", - констатировал экс-советник. Капуто отметил, что новая администрация во главе с Трампом может сделать "связи с Россией более прочными, мирными и продуктивными". Он указал, что Вашингтон и Москва могли бы объединить усилия в том числе в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"Наши государства часто имеют разные приоритеты, но у нас много общего, особенно у народов США и России. Давайте не будем упускать эту возможность", - подчеркнул бывший советник Трампа.

Капуто подчеркнул, что на фоне утверждений о вмешательстве России в американские выборы в США забывают, что Вашингтон часто пытается влиять на электоральные процессы в других странах. "Я не знаю, осуществляем ли мы хакерские атаки и похищаем ли электронные письма", - констатировал бывший сотрудник штаба Трампа. При этом он отметил, что США регулярно отправляют группы советников, чтобы помочь тому или иному кандидату на выборах. "Мы видели, что президент [Барак] Обама отправил группу советников во время израильских выборов, чтобы они поддержали кандидата, которого он предпочитал", - пояснил Капуто.

Расследование по РФ

Капуто занимал пост советника по коммуникациям в предвыборном штабе Трампа. Как сообщал CNN, он ранее жил в России, где, в частности, работал на представительство американского Агентства по международному развитию, которое занимается оказанием помощи за рубежом. По сведениям телеканала, он также работал в качестве консультанта российского холдинга "Газпром-Медиа".

Разбирательство по поводу якобы имевших место попыток вмешательства в ход избирательной кампании 2016 года в США и утверждений о связях Трампа с Россией ведут американские компетентные органы, а также специальные комитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Трамп и его ключевые помощники неоднократно указывали на безосновательность подозрений в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз отвергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.