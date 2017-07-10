Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хейли: действия США в отношении РФ будут зависеть от итогов расследования спецпрокурора

Международная панорама
10 июля, 1:27 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, июля. /ТАСС

Расследование ведут не только сотрудники ФБР, но и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса

Поделиться
Материал из 1 страницы
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Дальнейшие действия американской администрации в отношении России будут во многом зависеть от результатов разбирательства по поводу предполагаемого вмешательства в ход выборов в США, ведущегося спецпрокурором Робертом Мюллером. С таким заявлением выступила в интервью телекомпании CBS постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

У нее спросили, планирует ли президент Дональд Трамп принимать в отношении России за приписываемую Москве попытку воздействия на избирательный процесс в США более решительные меры, чем предыдущий американский лидер Барак Обама. "Я считаю, что они подождут и посмотрят, чем завершится все расследование", - ответила посол, имея в виду Белый дом и разбирательство, которое ведет Мюллер. "Нет никого, кто думает, что Россия не вмешивалась в выборы", - считает постпред. Она добавила, что исполнительная ветвь власти намерена посмотреть, к каким выводам придет по итогам схожих расследований Конгресс США и какие он затем сделает шаги.

Хейли также прокомментировала обсуждение обвинений в адрес Москвы президентом России Владимиром Путиным и Трампом на двусторонней встрече в пятницу. "Мне кажется, надо быть реалистичными по поводу произошедшего. Два человека вошли в комнату. Два человека знали одно и то же: что Россия действительно вмешивалась в выборы", - утверждала дипломат.

"Думаю, президент Путин сделал то, что все мы от него ожидали: отрицал это. Президент Путин знает, что они вмешивались, но он никогда этого не признает. Вот что произошло", - полагает Хейли. Интервью с ней было записано в субботу.

Со своей стороны председатель комитета по делам Вооруженных сил Сената Конгресса Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), принявший участие в ток- шоу вместе с Хейли, не согласился с изложенной Трампом в воскресенье позицией, предусматривающей переход к конструктивному сотрудничеству с Россией. "Время двигаться вперед... Да, время двигаться вперед, но должна быть заплачена цена [за якобы имевшее место воздействие на выборы в США]", - убежден Маккейн.

Расследование ведут не только сотрудники ФБР, но и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Кроме того, в середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Смотрите также

В Кремле считают клеветническими инсинуациями публикации о "связях" штаба Трампа с Россией

Телеканал CNN сравнил Трампа с подростком в связи с публикацией скандального видео

СМИ: демократы в США раздосадованы разговорами руководства о связях Трампа с РФ

Порошенко: Трамп не похож на человека, у которого имеются особые связи с РФ

Трамп заявил, что за семь месяцев расследований никто не доказал его связей с РФ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Купальный сезон в Москве может открыться в конце июля
2
Песков: Путин остался доволен первой встречей с Трампом
3
Водитель иномарки в Ангарске сбил полицейского, уходя от погони
4
Путин попросит Генпрокуратуру разобраться с "хамством" руководства завода в Нижнем Тагиле
5
Песков: Меркель и Макрон признают ситуацию на Украине недопустимой
6
СКА подписал новый контракт с Ковальчуком на один год
7
Похороны Глазунова состоятся на Новодевичьем кладбище 11 июля
Темы дня
Реклама