Хейли: действия США в отношении РФ будут зависеть от итогов расследования спецпрокурора

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Дальнейшие действия американской администрации в отношении России будут во многом зависеть от результатов разбирательства по поводу предполагаемого вмешательства в ход выборов в США, ведущегося спецпрокурором Робертом Мюллером. С таким заявлением выступила в интервью телекомпании CBS постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

У нее спросили, планирует ли президент Дональд Трамп принимать в отношении России за приписываемую Москве попытку воздействия на избирательный процесс в США более решительные меры, чем предыдущий американский лидер Барак Обама. "Я считаю, что они подождут и посмотрят, чем завершится все расследование", - ответила посол, имея в виду Белый дом и разбирательство, которое ведет Мюллер. "Нет никого, кто думает, что Россия не вмешивалась в выборы", - считает постпред. Она добавила, что исполнительная ветвь власти намерена посмотреть, к каким выводам придет по итогам схожих расследований Конгресс США и какие он затем сделает шаги.

Хейли также прокомментировала обсуждение обвинений в адрес Москвы президентом России Владимиром Путиным и Трампом на двусторонней встрече в пятницу. "Мне кажется, надо быть реалистичными по поводу произошедшего. Два человека вошли в комнату. Два человека знали одно и то же: что Россия действительно вмешивалась в выборы", - утверждала дипломат.

"Думаю, президент Путин сделал то, что все мы от него ожидали: отрицал это. Президент Путин знает, что они вмешивались, но он никогда этого не признает. Вот что произошло", - полагает Хейли. Интервью с ней было записано в субботу.

Со своей стороны председатель комитета по делам Вооруженных сил Сената Конгресса Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), принявший участие в ток- шоу вместе с Хейли, не согласился с изложенной Трампом в воскресенье позицией, предусматривающей переход к конструктивному сотрудничеству с Россией. "Время двигаться вперед... Да, время двигаться вперед, но должна быть заплачена цена [за якобы имевшее место воздействие на выборы в США]", - убежден Маккейн.

Расследование ведут не только сотрудники ФБР, но и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Кроме того, в середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.