Госдеп назвал гипотетическими ответные меры со стороны РФ по дипсобственности

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ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. США назвали гипотетическими возможные ответные меры со стороны РФ в связи с российской дипсобственностью в Соединенных Штатах. Такую позицию высказала во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Это носит гипотетический характер. Я знаю, что они угрожали многими вещами, и поэтому я просто не собираюсь разбираться в различны угрозах, с которыми люди выступают во всем мире", - сказала она.
Ранее во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил ТАСС, что противоправные действия США по аресту российской дипсобственности в штатах Нью-Йорк и Мэриленд не могут остаться без ответа.
В конце декабря 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу в эти комплексы был запрещен.