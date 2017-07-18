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Госдеп назвал гипотетическими ответные меры со стороны РФ по дипсобственности

Международная панорама
18 июля, 23:19 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, июля. /ТАСС

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что действия США по аресту российской дипсобственности в штатах Нью-Йорк и Мэриленд не могут остаться без ответа

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ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. США назвали гипотетическими возможные ответные меры со стороны РФ в связи с российской дипсобственностью в Соединенных Штатах. Такую позицию высказала во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"Это носит гипотетический характер. Я знаю, что они угрожали многими вещами, и поэтому я просто не собираюсь разбираться в различны угрозах, с которыми люди выступают во всем мире", - сказала она.

Ранее во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил ТАСС, что противоправные действия США по аресту российской дипсобственности в штатах Нью-Йорк и Мэриленд не могут остаться без ответа.

В конце декабря 2016 года администрация США, которую тогда возглавлял Барак Обама, ввела санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ всему российскому персоналу в эти комплексы был запрещен.

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Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
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Рябков, Сергей Алексеевич
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