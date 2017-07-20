Reuters: США и Великобритания обсудят в ближайшее время вопрос о свободной торговле

ТАСС, 20 июля. Представители США и Великобритании проведут 24-25 июля в Вашингтоне встречу для обсуждения вопроса о возможном заключении договора о свободной торговле после выхода королевства из состава Евросоюза. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источник в ведомстве представителя США на торговых переговорах.

"На раннем этапе дискуссии будут сосредоточены на том, чтобы заложить основу для преемственности отношений в сфере торговли между предприятиями США и Соединенного Королевства в то время, как Соединенное Королевство покидает ЕС, а также на изучении возможных путей укрепления торговых и коммерческих связей в соответствии с общей торговой политикой ЕС", - заявил источник.

По его словам, делегации двух стран в ходе первого раунда дискуссий в Вашингтоне будут возглавлять представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс. Консультации будут идти в двух рабочих группах - по торговле и инвестициям.

По данным агентства, Вашингтон и Лондон хотят гарантировать, что выход Великобритании из ЕС и из соглашений между Евросоюзом и США не отразится негативно на отношениях между двумя странами в таких областях, как авиационное сообщение, защита коммерческой информации, торговля ядерным материалами и технологиями.