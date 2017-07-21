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В ЕС раскритиковали решение парламента Молдавии о реформе избирательной системы

Международная панорама
21 июля, 16:28 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 21, июля. /ТАСС

В заявлении вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини и еврокомиссара Йоханнеса Хана отмечается, что смешанная избирательная система ставит под угрозу эффективность демократии в Молдавии

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КИШИНЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Представители Европейского союза раскритиковали реформу избирательной системы, которую принял накануне парламент Молдавии. Об этом говорится в совместном заявлении Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини и Еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана, которое обнародовало в пятницу представительство ЕС в Молдавии.

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"Смешанная избирательная система ставит под угрозу эффективность демократии в Молдавии, так как при ее принятии не соблюдались демократические стандарты. Внедрение смешанной избирательной системы противоречит рекомендациям Венецианской комиссии (ВК) и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека", - говорится в документе. Признавая, что "каждая страна вправе самостоятельно выбирать избирательную систему", его авторы выразили убеждение, "что любое изменение в системе выборов должно укреплять демократию в государстве".

Хан и Могерини предупредили, что "выполнение рекомендаций ВК и Бюро ОБСЕ при принятии смешанной избирательной системы будут учтены при оценке выполнения обязательств Молдавии в связи с подписанным Соглашением об ассоциации с ЕС". Они напомнили, что "ЕС напоминал важность уважения и соблюдения демократических стандартов" и при одобрении макрофинансовой помощи Молдавии.

О реформе

Выборы в парламент Молдавии с 1994 года проводились по партийным спискам, по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Весной нынешнего года сформировавшая правящую проевропейскую коалицию Демократическая партия предложила изменить Кодекс о выборах и выбирать парламент по одномандатным округам. Однако реформу не поддержало большинство оппозиционных партий, лидеры которых считают, что она нужна теряющей популярность Демократической партии Молдовы (ДПМ), чтобы удержать власть в стране после выборов в 2018 году. Они потребовали сохранить прежнюю систему выборов.

В этой ситуации власти запросили заключение Венецианской комиссии, эксперты которой "не рекомендовали вносить столь значительные изменения без широкого консенсуса в обществе", а также сделали ряд технических замечаний. Учесть мнение ВК молдавское руководство призвали представители ОБСЕ, ЕС и США.

Со своей стороны, президент Молдавии Игорь Додон, который находится в оппозиции правящей ДПМ, предложил в качестве компромисса смешанную систему, по которой половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая - по одномандатным округам. Позже парламент большинством голосом одобрил объединение инициатив демократов и социалистов, взяв за основу смешанную систему голосования.

Однако оппозиция подвергла критике это решение, а ее лидеры организовали в Кишиневе акции протеста. Однако на них вышло всего несколько сотен человек.

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