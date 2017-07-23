Bild: МИД ФРГ считает, что скандал с турбинами Siemens в Крыму повредит отношениям с РФ

ТАСС, 22 июля. Скандал с турбинами производства германской компании Siemens, которые якобы были поставлены в Крым в обход санкций ЕС, повредит отношениям Берлина и Москвы. Такую позицию источник в германском внешнеполитическом ведомстве изложил в опубликованном в субботу материале газеты Bild am Sonntag.

"Правительство ФРГ еще раз напоминает российской стороне об ее обязательствах и отмечает, что подобное крупное нарушение санкционного режима в очередной раз повредит германо-российским отношениям", - цитирует издание представителя МИД Германии. Источник добавил, что Берлин ранее не раз предупреждал Москву о пагубности нарушения санкций как со стороны государства, так и частными российскими фирмами. По утверждению представителя МИД, президент России Владимир Путин ранее давал заверения в том, что турбины Siemens не окажутся в Крыму, нынешнему главе МИД ФРГ Зигмару Габриэлю, занимавшему тогда пост министра экономики и энергетики Германии.

В пятницу германский концерн, работающий в России более 160 лет, заявил о приостановке поставок энергооборудования российским компаниям, поскольку, как утверждает компания, четыре газотурбинные установки, поставленные для электростанции в Тамани, были перемещены в Крым в обход санкций Евросоюза.

Однако в Siemens указали, что концерн не собирается уходить с российского рынка, но ужесточит правила работы в стране - теперь все новые проекты Siemens по созданию газотурбинного оборудования в России будут реализовываться только через совместное предприятие с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых турбин" - и собственный филиал в России, контроль за которыми будет ужесточен.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в связи со скандалом подчеркнул, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. Министр пояснял, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного производства. У турбин есть российский сертификат, отметил глава ведомства.