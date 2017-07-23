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В армии Израиля заявили об обстреле территории из сектора Газа

Международная панорама
23 июля, 6:19 UTC+3 ТАСС

Ракета была сбита в воздухе, пострадавших нет, сообщают военные

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ТАСС, 23 июля. Выпущенная в воскресенье утром из сектора Газа в сторону Израиля ракета была сбита в воздухе, пострадавших нет. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба армии обороны Израиля.

"Был зафиксирован ракетный запуск из северной части сектора Газа. Ракета была сбита в воздухе, пострадавших и разрушений нет", - сообщили военные.

В предыдущий раз Израиль подвергался ракетному обстрелу с территории сектора Газа 26 июня, тогда в ответ на пуск ракеты ВВС Израиля нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа. До этого обстрел территории еврейского государства производился 18 марта, после чего израильские самолет и танк поразили огнем позиции ХАМАС.

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