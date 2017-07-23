В армии Израиля заявили об обстреле территории из сектора Газа

Пентагон: США не имеют данных о применении химоружия в Сирии с апреляМеждународная панорама 23 июля, 6:37
Лидер демократов в Сенате США призвал не винить РФ в проигрыше Клинтон на выборахМеждународная панорама 23 июля, 6:13
Сыновья принцессы Дианы впервые расскажут в фильме о своем последнем звонке материОбщество 23 июля, 5:08
Пентагон: приобретение Турцией у РФ С-400 вызвало бы в США беспокойствоМеждународная панорама 23 июля, 5:00
Хоккеист Арвидссон подписал новый семилетний контракт с "Нэшвиллом" на $29,7 млнСпорт 23 июля, 4:12
В Пентагоне назвали Россию самой мощной из угрожающих Вашингтону странМеждународная панорама 23 июля, 3:49
СМИ: рядовые консерваторы считают Дэвиса самым подходящим кандидатом в преемники МэйМеждународная панорама 23 июля, 2:08
Клейстерс и Роддик включены в Международный зал теннисной славыСпорт 23 июля, 2:05
Сборная России завоевала 13 золотых медалей во второй день Всемирных игрСпорт 23 июля, 1:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 23 июля. Выпущенная в воскресенье утром из сектора Газа в сторону Израиля ракета была сбита в воздухе, пострадавших нет. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба армии обороны Израиля.
"Был зафиксирован ракетный запуск из северной части сектора Газа. Ракета была сбита в воздухе, пострадавших и разрушений нет", - сообщили военные.
В предыдущий раз Израиль подвергался ракетному обстрелу с территории сектора Газа 26 июня, тогда в ответ на пуск ракеты ВВС Израиля нанесли удары по позициям ХАМАС в секторе Газа. До этого обстрел территории еврейского государства производился 18 марта, после чего израильские самолет и танк поразили огнем позиции ХАМАС.