Минфин Германии: Эрдоган ставит на кон партнерство между Берлином и Анкарой

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ставит на кон многолетнее сотрудничество между Германией и Турцией, на его действия нужно найти верный ответ. Такое мнение выразил министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле в опубликованном в воскресенье вечером интервью газете Bild.

"Сейчас нужно найти правильный ответ на действия Эрдогана. Он ставит на кон многолетнее партнерство между Турцией и Германией", - считает Шойбле. По его словам, это "драматическое развитие ситуации", ведь немцев и турок "многое связывает".

"Однако мы не можем позволить себя шантажировать", - подчеркнул Шойбле.

В минувший четверг глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Берлин пересмотрит политику по отношению к Анкаре, в том числе в экономической сфере. Последний виток обострения двусторонних отношений произошел из-за задержания в Турции шести правозащитников, среди которых оказался немец Петер Штойдтнер.

Их обвиняют в содействии деятельности террористических группировок.