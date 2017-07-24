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Минфин Германии: Эрдоган ставит на кон партнерство между Берлином и Анкарой

Международная панорама
24 июля, 0:56 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 24, июля. /ТАСС

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле отметил, что на действия турецкого лидера "нужно найти правильный ответ"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© EPA/DANIEL KOPATSCH

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ставит на кон многолетнее сотрудничество между Германией и Турцией, на его действия нужно найти верный ответ. Такое мнение выразил министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле в опубликованном в воскресенье вечером интервью газете Bild.

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"Сейчас нужно найти правильный ответ на действия Эрдогана. Он ставит на кон многолетнее партнерство между Турцией и Германией", - считает Шойбле. По его словам, это "драматическое развитие ситуации", ведь немцев и турок "многое связывает".

"Однако мы не можем позволить себя шантажировать", - подчеркнул Шойбле.

В минувший четверг глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Берлин пересмотрит политику по отношению к Анкаре, в том числе в экономической сфере. Последний виток обострения двусторонних отношений произошел из-за задержания в Турции шести правозащитников, среди которых оказался немец Петер Штойдтнер.

Их обвиняют в содействии деятельности террористических группировок.

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Эрдоган, Реджеп Тайип
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