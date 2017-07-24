Минфин Германии: Эрдоган ставит на кон партнерство между Берлином и Анкарой

Минфин Германии: Эрдоган ставит на кон партнерство между Берлином и АнкаройМеждународная панорама 24 июля, 0:56
"АвтоВАЗ", "GM-АвтоВАЗ" и Ижевский автозавод уходят в трехнедельный отпускЭкономика и бизнес 24 июля, 0:24
В РПЦ заявили, что церковь не должна оценивать фильм "Матильда"Общество 24 июля, 0:07
Российские ватерполисты победили испанцев и вышли в 1/4 финала чемпионата мираСпорт 24 июля, 0:06
Трамп считает, что Москва и демократы смеются над тем, как проходит расследование по РФМеждународная панорама 23 июля, 23:59
Команды по синхронному плаванию и прыжкам в воду вернулись в Россию с чемпионата мираСпорт 23 июля, 23:53
Тренер: Жеребченко и Гудкова взяли на себя роль лидеров сборной на ЧМ по фехтованиюСпорт 23 июля, 23:39
"По млечному пути": Кустурица впервые выступил с концертом в КрымуКультура 23 июля, 23:23
Российский теннисист Рублев впервые выиграл взрослый турнир АТРСпорт 23 июля, 22:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ставит на кон многолетнее сотрудничество между Германией и Турцией, на его действия нужно найти верный ответ. Такое мнение выразил министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле в опубликованном в воскресенье вечером интервью газете Bild.
"Сейчас нужно найти правильный ответ на действия Эрдогана. Он ставит на кон многолетнее партнерство между Турцией и Германией", - считает Шойбле. По его словам, это "драматическое развитие ситуации", ведь немцев и турок "многое связывает".
"Однако мы не можем позволить себя шантажировать", - подчеркнул Шойбле.
В минувший четверг глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Берлин пересмотрит политику по отношению к Анкаре, в том числе в экономической сфере. Последний виток обострения двусторонних отношений произошел из-за задержания в Турции шести правозащитников, среди которых оказался немец Петер Штойдтнер.
Их обвиняют в содействии деятельности террористических группировок.