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СМИ: власти Израиля уберут видеокамеры с Львиных ворот в Иерусалиме

Международная панорама
25 июля, 13:35 UTC+3 КАИР КАИР 25, июля. /ТАСС

Ранее мусульманские лидеры Иерусалима призвали верующих не молиться в мечети Аль-Акса, пока вокруг нее не будет восстановлена стабильная обстановка

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КАИР, 25 июля. /ТАСС/. Израильские власти приняли решение убрать видеокамеры, которые ранее были установлены на Львиных воротах Старого города Иерусалима, через которые мусульмане направляются к мечети Аль-Акса. Об этом во вторник сообщила на своем сайте газета "Al-Masry Al-Youm".

Отмечается, что решение было принято в ответ на обращение исламских проповедников Иерусалима с просьбой ослабить меры безопасности в Старом городе, особенно у Храмовой горы, на территории которой расположена Аль-Акса.

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Некоторое время назад авторитетные мусульманские религиозные деятели Иерусалима призвали верующих не участвовать в пятничной молитве в мечети Аль-Акса, третьей по значимости святыне ислама, пока не будет восстановлена стабильная обстановка вокруг нее. Религиозные деятели настаивают на том, что израильские власти должны не только разобрать рамки металлодетекторов у прохода в мечеть, но и в целом ослабить меры безопасности в районе Храмовой горы до уровня, который был до 14 июля.

Ситуация в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда трое вооруженных палестинцев убили двоих израильских военнослужащих на Храмовой горе. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс. За этим последовали массовые столкновения между палестинцами и израильскими стражами порядка, приведшие к человеческим жертвам. На фоне эскалации напряженности в Иерусалиме в одном из еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях в своем доме были жестоко убиты трое израильтян.

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