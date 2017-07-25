Британский истребитель был поднят в воздух для наблюдения за Ту-22 над Черным морем

Долгожданный "ноль" Акинфеева: ЦСКА обыграл АЕК в квалификации Лиги чемпионовСпорт 26 июля, 1:36
Тиллерсон не намерен вмешиваться в ситуацию со штрафом ExxonMobilЭкономика и бизнес 26 июля, 1:25
Трамп заявил, что глава Apple лично обещал ему построить в США три крупных заводаЭкономика и бизнес 26 июля, 0:53
Палата представителей США одобрила законопроект об ужесточении санкций в отношении РФМеждународная панорама 26 июля, 0:19
Гол Эменике помог "Олимпиакосу" обыграть "Партизан" в квалификации Лиги чемпионовСпорт 26 июля, 0:03
WSJ: Трамп назвал Гэри Кона одним из кандидатов на пост главы ФРСЭкономика и бизнес 25 июля, 23:53
Кендрик Ламар лидируют по числу номинаций на MTV Video Music AwardsКультура 25 июля, 23:48
Исполком AIBA в Москве: Ву отказался уходить в отставку, несмотря на вотум недоверияСпорт 25 июля, 23:44
Хименес: футболисты АЕКа допустили только две значимые ошибки в матче с ЦСКАСпорт 25 июля, 23:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Британский истребитель Typhoon был поднят в воздух с румынской авиабазы Михаил Когэлничану для осуществления наблюдения за полетом российских бомбардировщиков Ту-22 над Черным морем. Об этом во вторник сообщила пресс-служба королевских ВВС.
"Российские военные самолеты летели над западной частью Черного моря и находились под наблюдением Typhoon в соответствии с миссией НАТО по усилению патрулирования воздушного пространства, которую королевские ВВС выполняют в Румынии", - говорится в сообщении, в котором также отмечается, что "самолеты не появлялись в пределах видимости друг друга".