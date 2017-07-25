Британский истребитель был поднят в воздух для наблюдения за Ту-22 над Черным морем

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Британский истребитель Typhoon был поднят в воздух с румынской авиабазы Михаил Когэлничану для осуществления наблюдения за полетом российских бомбардировщиков Ту-22 над Черным морем. Об этом во вторник сообщила пресс-служба королевских ВВС.

"Российские военные самолеты летели над западной частью Черного моря и находились под наблюдением Typhoon в соответствии с миссией НАТО по усилению патрулирования воздушного пространства, которую королевские ВВС выполняют в Румынии", - говорится в сообщении, в котором также отмечается, что "самолеты не появлялись в пределах видимости друг друга".