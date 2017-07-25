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Британский истребитель был поднят в воздух для наблюдения за Ту-22 над Черным морем

Международная панорама
25 июля, 21:10 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, июля. /ТАСС

Самолеты не появлялись в пределах видимости друг друга

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Истребитель Typhoon

Истребитель Typhoon

© EPA/Boglarka Bodnar

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Британский истребитель Typhoon был поднят в воздух с румынской авиабазы Михаил Когэлничану для осуществления наблюдения за полетом российских бомбардировщиков Ту-22 над Черным морем. Об этом во вторник сообщила пресс-служба королевских ВВС.

"Российские военные самолеты летели над западной частью Черного моря и находились под наблюдением Typhoon в соответствии с миссией НАТО по усилению патрулирования воздушного пространства, которую королевские ВВС выполняют в Румынии", - говорится в сообщении, в котором также отмечается, что "самолеты не появлялись в пределах видимости друг друга".

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