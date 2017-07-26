Кандидат Трампа: кто может занять пост куратора отношений с РФ в Госдепе

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О роли и обязанностях помощника госсекретаря в системе Государственного департамента, а также о том, кто такой Уэсс Митчелл, — в материале ТАСС.
Не совсем. Согласно структуре Госдепа, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии (Assistant Secretary for European and Eurasian Affairs) вместе с шестью своими коллегами, отвечающими за отношения с остальными регионами, подчиняется заместителю госсекретаря по политическим делам (Under Secretary for Political Affairs). Тот, в свою очередь, подчиняется госсекретарю Рексу Тиллерсону.
Тем не менее фигура помощника госсекретаря, тем более по делам Европы и Евразии, одна из ключевых в Госдепе.
Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии отвечает за отношения США с 50 странами, включая Россию, Украину, Белоруссию, Молдавию, Грузию, Армению и Азербайджан, а также с ОБСЕ и ЕС.
Он также возглавляет Бюро европейских и евразийских дел, которое отвечает за "продвижение интересов США в регионе" по следующим вопросам:
Митчелл станет новым помощником госсекретаря, когда (а самое главное — если) его кандидатуру одобрят в Сенате.
Необходимость одобрения его кандидатуры сенаторами обуславливается исключительной важностью этого поста для американской дипломатии.
Последние полгода должность помощника госсекретаря вакантна, а обязанности помощника исполняет бывший посол США в Армении Джон Хефферн.
Последним помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии была Виктория Нуланд. Она занимала этот пост в период с 18 сентября 2013 года по 25 января 2017 года, добровольно уйдя в отставку после инаугурации президента Дональда Трампа.
Нуланд принимала активное участие в событиях, связанных с политическим кризисом на Украине. Она приобрела широкую известность в России после того, как в 2013 году, во время "евромайдана", вышла на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве и угостила протестующих печеньем и бутербродами.
Уэсс Митчелл — глава и сооснователь американского исследовательского Центра анализа европейской политики (CEPA). Ранее он работал в John Hay Initiative — консервативном научном центре, названном в честь Джона Хэя, 37-го госсекретаря США (1898–1905 годы).
В 2012 году Митчелл работал в предвыборном штабе кандидата на пост президента США от Республиканской партии Митта Ромни.
Придерживается консервативных политических взглядов, настаивает на приоритетной роли НАТО в обеспечении евро-атлантической солидарности и подчеркивает важную роль стран Восточной Европы в военном альянсе.
"Сейчас существуют условия для военной конфронтации на востоке Европы, в которой, если она случится завтра, НАТО может проиграть", — пишет Митчелл в своей статье для John Hay Initiativе.
Скептически относится к России и ее роли в Европе. Американский интернет-портал BuzzFeed охарактеризовал Митчелла как "открытого противника" внешней политики президента России Владимира Путина.
Как пишет CEPA, Митчелл — "техасец в шестом поколении", однако живет в штате Вирджиния. Женат, имеет двух детей.
Александр Мосесов