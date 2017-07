Кандидат Трампа: кто может занять пост куратора отношений с РФ в Госдепе

Не совсем. Согласно структуре Госдепа, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии (Assistant Secretary for European and Eurasian Affairs) вместе с шестью своими коллегами, отвечающими за отношения с остальными регионами, подчиняется заместителю госсекретаря по политическим делам (Under Secretary for Political Affairs). Тот, в свою очередь, подчиняется госсекретарю Рексу Тиллерсону.

Тем не менее фигура помощника госсекретаря, тем более по делам Европы и Евразии, одна из ключевых в Госдепе.