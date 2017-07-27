БРИКС может выработать соглашение об информационной безопасности

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Страны БРИКС в будущем могут выработать коллективное соглашение по обеспечению информационной безопасности. Как в четверг в китайской столице заявил российским журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских, усилия в этом направлении предпринимаются к намеченному на сентябрь 2017 года саммиту этого международного формата.

"Как мы подчеркивали в ходе консультаций, сейчас точка зрения и Китая, и России (в сфере кибербезопасности - прим. ТАСС) превалирует в мире. Многие страны выстраивают свою безопасность, исходя из тех принципов сотрудничества, которые предлагает РФ", - указал он. "Мобилизация России и Китая приведет к тому, что следующим этапом это будет фактически сотрудничество стран - членов БРИКС, возможна выработка коллективного соглашения об обеспечении информационной безопасности в рамках БРИКС", - подчеркнул Крутских.

"Усилия такие предпринимаются с прицелом на саммит БРИКС в сентябре, который должен пройти в Китае. Естественно, что вся остальная планета будет внимательно за этим следить, и, возможно, это соглашение будет потом тиражироваться всеми другими странами", - резюмировал спецпредставитель президента РФ.

Тема сотрудничества стран БРИКС в сфере кибербезопасности поднималась в ходе VII саммита этого международного объединения в Уфе в 2015 году. Согласно принятой по итогам встречи лидеров декларации, стороны обязались активизировать взаимодействие в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках специализированной рабочей группы экспертов.