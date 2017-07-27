Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соратники Саакашвили заявили, что он находится в США

Международная панорама
27 июля, 11:39 дата обновления: 27 июля, 11:58 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, июля. /ТАСС

Однако в партии "Рух новых сил" не знают, когда он вернется на Украину

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© EPA/ANDRZEJ GRYGIEL

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. В партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" заявили, что их лидер сейчас находится в США, но, когда он вернется, неизвестно.

Смотрите также

Саакашвили намерен бороться за возвращение на Украину

Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с гражданством Саакашвили

Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре

"Саакашвили уже несколько дней находится в США", - сказала корреспонденту ТАСС представитель движения.

В то же время она затруднилась ответить на вопрос о дате его возможного возвращения на Украину. "Это нам неизвестно", - сказала она.

Тем временем партия Саакашвили и его соратники собираются на Площади Независимости в Киеве на акцию в защиту своего лидера. 

"Все наши силы: и самой партии, и окружения, и общественных активистов нацелены на то, чтобы добиться справедливости в связи с лишением Саакашвили гражданства, - отметила представитель партии. - Мы не можем так оставить это несправедливое и абсурдное решение. Наша цель - отстоять права украинского гражданина, которые не просто ущемлены, а раздавлены последним решением".

Как пояснили в четверг в администрации президента Украины, Петр Порошенко в среду лишил Саакашвили гражданства на основании рекомендаций комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Она поддержала ходатайство Государственной миграционной службы, предоставившей "убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления" на получение Саакашвили гражданства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
США Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
2
Мособлсуд не освободил из-под ареста сбившую ребенка в Балашихе женщину
3
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
4
ФАС может применить меры к "Яндексу" из-за рекламного слогана
5
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
6
СМИ: в Турции выселили 400 туристов из принадлежащего катарскому шейху отеля
7
Более 1,5 тысячи пар поженятся в Москве на День города
Темы дня
Новости партнеров
Реклама