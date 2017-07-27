Соратники Саакашвили заявили, что он находится в США

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. В партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил" заявили, что их лидер сейчас находится в США, но, когда он вернется, неизвестно.

"Саакашвили уже несколько дней находится в США", - сказала корреспонденту ТАСС представитель движения.

В то же время она затруднилась ответить на вопрос о дате его возможного возвращения на Украину. "Это нам неизвестно", - сказала она.

Тем временем партия Саакашвили и его соратники собираются на Площади Независимости в Киеве на акцию в защиту своего лидера.

"Все наши силы: и самой партии, и окружения, и общественных активистов нацелены на то, чтобы добиться справедливости в связи с лишением Саакашвили гражданства, - отметила представитель партии. - Мы не можем так оставить это несправедливое и абсурдное решение. Наша цель - отстоять права украинского гражданина, которые не просто ущемлены, а раздавлены последним решением".

Как пояснили в четверг в администрации президента Украины, Петр Порошенко в среду лишил Саакашвили гражданства на основании рекомендаций комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Она поддержала ходатайство Государственной миграционной службы, предоставившей "убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления" на получение Саакашвили гражданства.