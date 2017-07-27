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В центре Киева проходит акция в защиту Саакашвили

Международная панорама
27 июля, 14:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, июля. /ТАСС

На мероприятие собрались около 100 человек

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Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© Архип Верещагин/ТАСС

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Немногочисленная акция в поддержку лишенного украинского гражданства бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили проходит в центре Киева.

На мероприятие, которое организовала партия Саакашвили "Рух новых сил", собрались около 100 человек - однопартийцы экс-президента Грузии, участники силовой операции в Донбассе, представители общественных организаций, передает корреспондент ТАСС.

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"Нам надо обменяться мнениями и спланировать наши дальнейшие действия", - сказала член партии Ольга Балабала. Выступающие осудили указ президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства. Здесь же инициативная группа собирает подписи против "беспредела в связи с лишением гражданства" лидера партии "Рух новых сил". В руках протестующих - украинские флаги и плакаты с надписями: "Лишение гражданства - посягательство на Саакашвили!", "Нет - Рошену".

Сам Саакашвили сейчас находится в США. Ранее в движении сообщили, что не знают, когда их лидер вернется на Украину.

Порошенко лишил гражданства Саакашвили в среду по рекомендации комиссии по вопросам гражданства при президенте страны.

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Темы
Кризис на Украине Лишение Саакашвили гражданства Украины
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Саакашвили, Михаил Николаевич
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