Песков: Кремль не волнует лишение Саакашвили украинского гражданства

ТАСС, 27 июля. Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства не волнует Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это не является предметом интереса для Кремля", - сказал он, комментируя лишение политика украинского гражданства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ситуацию с лишением экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства "фантастической трагикомедией", свидетельствующей о "моральных качествах" ее участников. Пост на эту тему глава российского правительства опубликовал на своей странице в Facebook.