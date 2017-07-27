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Песков: Кремль не волнует лишение Саакашвили украинского гражданства

Политика
27 июля, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Ситуация вокруг экс-губернатора Одесской области не является предметом интереса для Кремля, сказал пресс-секретарь президента РФ

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ТАСС, 27 июля. Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства не волнует Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это не является предметом интереса для Кремля", - сказал он, комментируя лишение политика украинского гражданства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ситуацию с лишением экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства "фантастической трагикомедией", свидетельствующей о "моральных качествах" ее участников. Пост на эту тему глава российского правительства опубликовал на своей странице в Facebook.

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