Эксперт: лишение Саакашвили гражданства - политическая расправа Порошенко

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Решение украинского президента Петра Порошенко о лишении Михаила Саакашвили гражданства - это политическая расправа над опасным и радикальным оппонентом. Такое мнение в четверг высказал директор Института украинской политики Руслан Бортник.

"Безусловно, это политическая расправа над опасным и радикальным, а часто и выходящим за рамки этики и линии, установленные на Банковой, оппонентом", - написал он в Facebook. Эксперт подчеркнул, что таким образом Порошенко пытается "разгромить "грузинскую команду" и свести счеты с ее представителями в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Бортник также указал, что в решении Порошенко о лишении Саакашвили гражданства есть элемент договоренности украинского лидера с властями Грузии. "Президент Украины подписывает соответствующий указ сразу же после возвращения из Грузии, где у власти оппоненты Саакашвили", - подчеркнул он.

Политолог, кроме того, не считает случайным то, что жалобу на Саакашвили подал депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой, который "висит на крючке" у власти - его пытаются лишить депутатской неприкосновенности. В частности, депутат сообщил миграционной службе Украины, что Саакашвили при получении гражданства указал в анкете ложные данные, а именно об отсутствии судимости. Жалоба депутата была рассмотрена моментально, в отсутствие Саакашвили, находящегося в США. "Лишение гражданства на наших глазах превратилось в репрессивный инструмент власти", - констатировал Бортник.

В среду Саакашвили указом президента Петра Порошенко был лишен украинского гражданства. Комментируя это событие бывший председатель Одесской облгосадминистрации в четверг заявил в Facebook, что не собирается становиться беженцем и будет бороться за свое законное возвращение на Украину.

Саакашвили получил гражданство Украины указом Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день экс-президент Грузии был назначен главой Одесской облгосадминистрации. Спустя полтора года он ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства.