МИД ФРГ: международное сообщество должно дать единый ответ на ракетный пуск КНДР

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БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Германия "самым решительным образом" осуждает очередной ракетный запуск КНДР. Об этом заявил в субботу в Берлине министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.
"Международное сообщество должно дать на это общий и понятный ответ с целью заставить Северную Корею отказаться от незаконных и опасных ракетных испытаний и атомных тестов, а также с целью заставить выполнять резолюции Совбеза ООН", - отметил министр.
"Германия выступает за ужесточение санкций против Северной Кореи и за их последовательную реализацию. В пользу этого 17 июля высказались министры иностранных дел Евросоюза", - сказал Габриэль.
В субботу агентство ЦТАК сообщило о проведении успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвансон-14". Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо. Ведомство также отмечает, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на пять минут.
Между тем, по данным Минобороны РФ, северокорейская ракета поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря. Такие характеристики соответствуют баллистической ракете средней дальности.