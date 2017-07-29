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Тиллерсон: США рассчитывают, что сотрудничество с РФ позволит избежать применения санкций

Международная панорама
29 июля, 16:59 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июля. /ТАСС

Госсекретарь США вместе с тем утверждает, что новое санкционное законодательство отражает желание американского народа видеть со стороны России шаги к улучшению двусторонних отношений

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Американская администрация надеется, что дальнейшее взаимодействие Москвы и Вашингтона позволит избежать применения Соединенными Штатами санкций в отношении России. Это подчеркивается в обнародованном в субботу кратком письменном заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

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"Мы надеемся, что между нашими двумя странами будет сотрудничество по крупным глобальным вопросам, что эти санкции более не понадобятся", - заявил шеф американской дипломатии.

Одновременно он утверждает, что новое санкционное законодательство США отражает желание американского народа видеть со стороны России шаги к улучшению двусторонних отношений. "Практически единогласные голосования в [Палате представителей и Сенате] Конгресса по законопроекту о санкциях отражают решительную волю американского народа, который хочет, чтобы Россия сделала шаги к улучшению отношений с Соединенными Штатами", - считает Тиллерсон.

"Мы будем тесно работать с друзьями и союзниками, чтобы гарантировать, что наши сигналы России, Ирану и Северной Корее понимаются ясно", - добавляет глава внешнеполитического ведомства США.

Конгресс США ранее на этой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовали 98 законодателей, против - только двое. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против 3). Белый дом в пятницу сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен подписать данный документ.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
Темы
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