Тиллерсон: США рассчитывают, что сотрудничество с РФ позволит избежать применения санкций

Квят потеряет три места на старте гонки Гран-при Венгрии из-за штрафаСпорт 29 июля, 17:37
Мужская сборная Сербии по водному поло стала бронзовым призером чемпионата мираСпорт 29 июля, 17:24
Россия готовит санкции в отношении лиц, сорвавших визит Рогозина в МолдавиюПолитика 29 июля, 17:23
Гончаренко: духота сказалась на игре ЦСКА во втором тайме матча с ФК "СКА-Хабаровск"Спорт 29 июля, 17:22
Россияне Стояновский и Ярзуткин с поражения стартовали на ЧМ по пляжному волейболуСпорт 29 июля, 17:01
Тиллерсон: США рассчитывают, что сотрудничество с РФ позволит избежать применения санкцийМеждународная панорама 29 июля, 16:59
ЦСКА победил "СКА-Хабаровск" в третьем туре чемпионата РоссииСпорт 29 июля, 16:52
"Урал" сыграл вничью с "Уфой" в третьем туре чемпионата РоссииСпорт 29 июля, 16:52
Российские школьники завоевали пять наград на выставке изобретателей в ЯпонииОбщество 29 июля, 16:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 29 июля. /ТАСС/. Американская администрация надеется, что дальнейшее взаимодействие Москвы и Вашингтона позволит избежать применения Соединенными Штатами санкций в отношении России. Это подчеркивается в обнародованном в субботу кратком письменном заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
"Мы надеемся, что между нашими двумя странами будет сотрудничество по крупным глобальным вопросам, что эти санкции более не понадобятся", - заявил шеф американской дипломатии.
Одновременно он утверждает, что новое санкционное законодательство США отражает желание американского народа видеть со стороны России шаги к улучшению двусторонних отношений. "Практически единогласные голосования в [Палате представителей и Сенате] Конгресса по законопроекту о санкциях отражают решительную волю американского народа, который хочет, чтобы Россия сделала шаги к улучшению отношений с Соединенными Штатами", - считает Тиллерсон.
"Мы будем тесно работать с друзьями и союзниками, чтобы гарантировать, что наши сигналы России, Ирану и Северной Корее понимаются ясно", - добавляет глава внешнеполитического ведомства США.
Конгресс США ранее на этой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовали 98 законодателей, против - только двое. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против 3). Белый дом в пятницу сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен подписать данный документ.