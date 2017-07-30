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США провели новое испытание системы ПРО THAAD на Аляске

Международная панорама
30 июля, 15:52 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, июля. /ТАСС

Это было 15-е по счету такого рода испытание комплекса за период с 2005 года. Все они, как сообщает Пентагон, были успешными

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© Leah Garton/Missile Defense Agency/Handout via REUTERS

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы США провели новое испытание системы противоракетной обороны (ПРО) на театре военных действий (ТВД) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Как заявило агентство по ПРО министерства обороны США, это испытание прошло успешно.

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США намерены испытать систему ПРО THAAD для перехвата баллистической ракеты

Комплекс THAAD является одним из элементов эшелонированной системы ПРО США. В рамках нынешнего испытания над Тихим океаном с военно-транспортного самолета C-17 была запущена мишень, представлявшая собою баллистическую ракету средней дальности. По свидетельству Пентагона, система THAAD, находившаяся на острове Кадьяк (штат Аляска), обнаружила цель и осуществила ее сопровождение, а также перехват. Утверждается, что расчет комплекса THAAD, принимавший участие в испытании, "не знал действительное время запуска" ракеты-мишени.

"Мы не только успешно перехватили цель, но и собрали данные, которые помогут <...> усовершенствовать систему THAAD, наши возможности в области моделирования и имитации [боевых условий] и нашу способность опережать развивающуюся угрозу", - заявил директор Агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз.

Согласно изложенной его ведомством информации, это было 15-е по счету такого рода испытание комплекса THAAD (за период с 2005 года). Все они якобы были успешными.

Система ПРО ТВД THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

Батарею THAAD США размещают в Республике Корея. Как признал в мае 2015 года тогдашний помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Фрэнк Роуз, Вашингтон изучает вариант "размещения подразделения THAAD на (Корейском) полуострове на постоянной основе". Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай.

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