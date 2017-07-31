В Стамбуле прошла массовая акция против действий Израиля на Храмовой горе

АНКАРА, 31 июля. /ТАСС/. Тысячи человек провели в воскресенье демонстрацию в Стамбуле в знак протеста против новых мер безопасности властей Израиля, принятых против палестинцев на Храмовой горе. Об этом сообщила газета Sabah.

По ее данным, не менее 5 тыс. человек вышли на улицы района Йеникапы с флагами Турции и Государства Палестина, чтобы выразить солидарность с пострадавшими в столкновениях в районе комплексов мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Организаторами акции выступила турецкая традиционалистская Партия процветания.

Обстановка в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда трое вооруженных палестинцев убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс, что привело к массовым столкновениям между палестинцами и израильскими стражами порядка. Позже полиция Израиля демонтировала металлодетекторы и рампы, на которых были установлены видеокамеры.

В четверг в молитве на территории религиозного комплекса приняли участие 100 тыс. мусульман. После стычек с арабами израильские силовики закрыли проход через ворота Баб-эль-Асбат в мечеть.

В пятницу израильские власти заявили о введении ограничений для допуска на Храмовую гору: полиция будет пропускать мужчин не моложе 50 лет, на женщин это правило не распространяется. После этого палестинцы объявили день массовых акций под лозунгом "Победа Аль-Аксы". Это привело к многочисленным стычкам с израильской полицией и солдатами как в Восточном Иерусалиме, так и в ряде городов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, число в тот день достигло 250 человек. в Хевроне и Газе были застрелены двое арабов.