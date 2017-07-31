В Раде предлагают создать группу по расследованию ситуации с гражданством Саакашвили

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) предложил создать рабочую парламентскую группу для расследования законности предоставления и лишения гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Соответствующий законопроект зарегистрирован в понедельник на сайте Рады.

Пока текст документа и пояснительная записка к нему отсутствуют.

Саакашвили получил гражданство Украины указом президента 30 мая 2015 года. В тот же день он был назначен губернатором Одесской области, спустя полтора года он ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства, и создал свою партию.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Она поддержала ходатайство Государственной миграционной службы, передавшей "убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления" на гражданство.

Позже сам Саакашвили заявил, что его лишили украинского гражданства на основании фальшивой анкеты, которую, по его словам, "опубликовал с подачи президента один из лидеров его фракции" - депутат Верховной рады от БПП, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.