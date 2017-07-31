Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Раде предлагают создать группу по расследованию ситуации с гражданством Саакашвили

Международная панорама
31 июля, 20:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 31, июля. /ТАСС

Президент Украины Петр Порошенко лишил гражданства экс-губернатора Одесской области на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили

© AP Photo/Sergei Chuzavkov

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) предложил создать рабочую парламентскую группу для расследования законности предоставления и лишения гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Соответствующий законопроект зарегистрирован в понедельник на сайте Рады.

Пока текст документа и пояснительная записка к нему отсутствуют.

Саакашвили получил гражданство Украины указом президента 30 мая 2015 года. В тот же день он был назначен губернатором Одесской области, спустя полтора года он ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства, и создал свою партию.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Она поддержала ходатайство Государственной миграционной службы, передавшей "убедительные факты представления недостоверной информации при оформлении заявления" на гражданство.

Позже сам Саакашвили заявил, что его лишили украинского гражданства на основании фальшивой анкеты, которую, по его словам, "опубликовал с подачи президента один из лидеров его фракции" - депутат Верховной рады от БПП, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД Румынии: конфликт вокруг самолета с Рогозиным был создан преднамеренно
2
NYT: умер актер Сэм Шепард
3
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
4
На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС
5
Новый Борский мост через Волгу открыли в Нижнем Новгороде
6
NYT: россиянам стали чаще отказывать в визах США после ответа РФ на возможные санкции
7
Олег Ляшко потребовал отозвать посла США с Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама