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Источник: в Госдепартаменте работают над ответными мерами на высылку дипломатов США из РФ

Международная панорама
1 августа, 3:28 дата обновления: 1 августа, 3:33 UTC+3

В Вашингтоне сочли решение Москвы о высылке американских дипломатов из России "ничем не спровоцированным актом", сообщил ТАСС источник в Госдепартаменте

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© AP Photo/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 1 августа. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Вашингтон изучает последствия решения Москвы о высылке части американских дипломатов из России и варианты ответа на эти действия РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в понедельник представитель Госдепартамента.

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"Мы проводим оценку последствий таких ограничений и [думаем над тем], как мы ответим на них. Больше у нас никаких комментариев на этот счет пока нет", - сказала она.

Вашингтон считает решение Москвы о высылке части американских дипломатов из России "ничем не спровоцированным актом", вызывающим сожаление, заявила представитель Госдепартамента.

"Российское правительство запросило американскую дипмиссию в России сократить общее число сотрудников до 455 человек к 1 сентября. Это вызывающий сожаление и ничем не спровоцированный акт", - утверждала она.

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В свою очередь МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США.

Кроме того, Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

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