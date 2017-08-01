Источник: в Госдепартаменте работают над ответными мерами на высылку дипломатов США из РФ

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ВАШИНГТОН, 1 августа. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Вашингтон изучает последствия решения Москвы о высылке части американских дипломатов из России и варианты ответа на эти действия РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в понедельник представитель Госдепартамента.
"Мы проводим оценку последствий таких ограничений и [думаем над тем], как мы ответим на них. Больше у нас никаких комментариев на этот счет пока нет", - сказала она.
Вашингтон считает решение Москвы о высылке части американских дипломатов из России "ничем не спровоцированным актом", вызывающим сожаление, заявила представитель Госдепартамента.
"Российское правительство запросило американскую дипмиссию в России сократить общее число сотрудников до 455 человек к 1 сентября. Это вызывающий сожаление и ничем не спровоцированный акт", - утверждала она.
Конгресс США принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп намерен подписать документ.
В свою очередь МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США.
Кроме того, Россия приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.