В Сенате США призвали ограничить сделки с Китаем из-за его "пассивности" в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер во вторник направил письмо президенту страны Дональду Трампу, призвав его ограничить проводимые Китаем в Соединенных Штатах сделки в ответ на "пассивность" Пекина при решении проблемы КНДР.

"Если Китай продолжит пассивно реагировать на Северную Корею, я призываю вас воспользоваться вашими полномочиями в рамках Комитета по иностранным инвестициям в Соединенные Штаты, чтобы приостановить процесс согласования всех сделок по слиянию и поглощению, которые осуществляются в США китайскими лицами", - говорится в тексте послания.

Комитет по иностранным инвестициям - это межведомственный орган американской администрации, рассматривающий ключевые международные сделки с точки зрения интересов национальной безопасности. Этот комитет работает под председательством министра финансов США.

Ранее сам Трамп подверг критике КНР, заявив, что Пекин ничего не делает для урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР. "Я чрезвычайно разочарован в Китае", - подчеркнул американский лидер, оставивший серию записей на эту тему на своей странице в Twitter.

"Наши [американские] прежние глупые лидеры позволили им [китайцам] зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на [двусторонней] торговле. Однако они [китайские руководители] ничего не делают для нас с Северной Кореей, только говорят. Мы больше не позволим, чтобы это продолжалось. Китай легко мог решить эту проблему!" - заявил руководитель вашингтонской администрации.