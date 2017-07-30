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Трамп заявил, что Китай ничего не делает для решения проблемы КНДР

Международная панорама
30 июля, 2:51 дата обновления: 30 июля, 3:01 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, июля. /ТАСС

Президент США отметил, что "чрезвычайно разочарован" бездействием Пекина в вопросе урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок Пхеньяна

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Материал из 1 страницы
© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Китай не принимает никаких активных мер во взаимодействии с США для урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР. Такое обвинение выдвинул в субботу в адрес официального Пекина президент США Дональд Трамп.

Он подверг критике действия КНР на данном направлении. "Я чрезвычайно разочарован в Китае", - подчеркнул американский лидер, оставивший серию записей на эту тему в Twitter.

"Наши [американские] прежние глупые лидеры позволили им [китайцам] зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на [двусторонней] торговле. Однако они [китайские руководители] ничего не делают для нас с Северной Кореей, только говорят. Мы больше не позволим, чтобы это продолжалось. Китай легко мог решить эту проблему!" - написал Трамп.

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Трамп, Дональд
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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