Трамп заявил, что Китай ничего не делает для решения проблемы КНДР

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Китай не принимает никаких активных мер во взаимодействии с США для урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР. Такое обвинение выдвинул в субботу в адрес официального Пекина президент США Дональд Трамп.

Он подверг критике действия КНР на данном направлении. "Я чрезвычайно разочарован в Китае", - подчеркнул американский лидер, оставивший серию записей на эту тему в Twitter.

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 July 2017

"Наши [американские] прежние глупые лидеры позволили им [китайцам] зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на [двусторонней] торговле. Однако они [китайские руководители] ничего не делают для нас с Северной Кореей, только говорят. Мы больше не позволим, чтобы это продолжалось. Китай легко мог решить эту проблему!" - написал Трамп.

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 July 2017