Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране 4 августа

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Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране 4 августаМеждународная панорама 2 августа, 22:42
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КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил предстоящую встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным в Тегеране, где они будут присутствовать на инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.
"4-го числа буду в Тегеране. Намерен провести там запланированную встречу с Д. О. Рогозиным", - написал Додон в среду на своей странице в Facebook.
Как проинформировал ранее молдавский президент, на этой встрече с Рогозиным, который является сопредседателем межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, планировалось обсудить обострение в отношениях между двумя странами.
В среду правительство Молдавии объявило Рогозина персоной нон грата, ему будет запрещено въезжать в страну и пересекать ее территорию транзитом. По словам вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрея Галбура, такая мера принята "из-за серии деклараций, которые носят недружественный и очерняющий характер в адрес Республики Молдова и ее граждан".
Президент Молдавии Игорь Додон осудил решение кабмина.
Как сообщалось ранее, свыше 100 иностранных делегаций примут участие в церемонии официального вступления в должность президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани. Он принесет присягу в меджлисе (парламенте) 5 августа.