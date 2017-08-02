Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране 4 августа

Международная панорама
2 августа, 22:42 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 2, августа. /ТАСС

Как проинформировал ранее молдавский президент, на этой встрече планировалось обсудить обострение в отношениях между двумя странами

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КИШИНЕВ, 2 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил предстоящую встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным в Тегеране, где они будут присутствовать на инаугурации президента Ирана Хасана Роухани.

"4-го числа буду в Тегеране. Намерен провести там запланированную встречу с Д. О. Рогозиным", - написал Додон в среду на своей странице в Facebook.

Смотрите также

Песков назвал абсолютно неприемлемым объявление Рогозина персона нон грата в Молдавии

Додон назвал решение правительства в отношении Рогозина глупостью

Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата в ответ на обвинения в адрес Плахотнюка

Как проинформировал ранее молдавский президент, на этой встрече с Рогозиным, который является сопредседателем межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, планировалось обсудить обострение в отношениях между двумя странами.

В среду правительство Молдавии объявило Рогозина персоной нон грата, ему будет запрещено въезжать в страну и пересекать ее территорию транзитом. По словам вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрея Галбура, такая мера принята "из-за серии деклараций, которые носят недружественный и очерняющий характер в адрес Республики Молдова и ее граждан".

Президент Молдавии Игорь Додон осудил решение кабмина.

Как сообщалось ранее, свыше 100 иностранных делегаций примут участие в церемонии официального вступления в должность президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани. Он принесет присягу в меджлисе (парламенте) 5 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отказ россиянам во въезде в Молдавию
Персоны
Додон, Игорь Роухани, Хасан Рогозин, Дмитрий Олегович
Страны
Иран Россия Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране 4 августа
2
Небензя: РФ располагает данными о причастности спецслужб к поставкам оружия террористам
3
Медведчук: Украина скоро ощутит на себе эффект санкционного бумеранга
4
Медведев: ужесточением санкций США объявили России полноценную торговую войну
5
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
6
На Армейских играх отметили умение военных РФ проникать на объекты НАТО
7
В России впервые в 2017 году зафиксирована недельная дефляция в 0,1%
Темы дня
Новости партнеров
Реклама