СМИ: Польша может потребовать у ЕК €2,5 млрд за запрет вырубки Беловежской пущи

ВАРШАВА, 3 августа. /ТАСС/. Польское правительство может потребовать от Европейской комиссии (ЕК) €2,5 млрд компенсации, если Брюссель настоит на прекращении вырубки деревьев в Беловежской пуще, которая, по утверждению властей страны, проводится для защиты массива от жука-короеда. Об этом в четверг сообщило издание Nasz Dziennik.

Министр окружающей среды Польши Ян Шишко пояснил в интервью газете, что уже есть расчеты возможных потерь, которые повлечет за собой остановка предпринимаемых мер. Как пишет издание, спор в суде ЕС может продлиться два-три года и дольше. За это время пуща, ее растительность и животный мир могут измениться до неузнаваемости.

"Мы тщательно инвентаризировали состояние природы в пуще и знаем, где и в какой популяции представлены некоторые виды растений и животных, так что будет легко сравнить эти данные с последствиями прекращения защитных действий, - отметил Шишко. - Комиссия должна понимать, что ее решение будет иметь не только политические и социальные, но и определенные экономические последствия".

Скандал вокруг вырубки Беловежской пущи продолжается в Польше уже несколько месяцев. На минувшей неделе Шишко заявил, что в настоящее время в пуще вырубке подлежат около 1,3 млн деревьев, зараженных жуком-короедом. По мнению министра, это необходимо, чтобы остановить процесс заражения, начавшийся в 2010-2011 годы в период руководства страной партии "Гражданская платформа". Как считает Шишко, если бы тогда власть приняла меры и уничтожила несколько сотен деревьев, сейчас бы не пришлось спиливать миллион.

В свою очередь экологи протестуют против этих решений и требуют дать реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива.

ЕК в начале июля направила в суд ЕС иск с требованием к польским властям принять меры по приостановке вырубки деревьев. Европейские власти считают, что действия Варшавы противоречат законам о сохранении природы и угрожают безопасности объекта, занесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 28 июля суд ЕС вынес постановление о немедленном прекращении вырубки Польшей реликтового леса в Беловежской пуще, однако, по сообщениям представителей природоохранных организаций, техника и лесорубы продолжают работать.