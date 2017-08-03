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Хаджимба поручил проверить состояние всех военных объектов Абхазии

Международная панорама
3 августа, 21:27 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 3, августа. /ТАСС

Президент выразил благодарность подразделениям, участвующим в ликвидации последствий взрывов

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба

Президент Абхазии Рауль Хаджимба

© Михаил Метцель/ТАСС

СУХУМ, 3 августа. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил проверить состояние всех военных объектов на территории республики.

Об этом сообщила в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Наала Авидзба.

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"На совещании по вопросу ликвидации последствий взрывов на складе с боеприпасами в селе Приморское 2 августа президент поручил компетентным ведомствам под контролем Службы государственной безопасности и генеральной прокуратуры провести проверку состояния всех военных объектов на территории республики", - сказала Авидзба. По ее словам, министерству по чрезвычайным ситуациям президент поручил продолжить оказывать содействие министерству обороны по зачистке местности в районе происшествия от фрагментов снарядов.

"Рауль Хаджимба выразил благодарность подразделениям, участвующим в ликвидации последствий взрывов и подчеркнул содействие в этом седьмой российской военной базы, дислоцированной в Гудауте", - отметила Авидзба.

Правительству, по ее словам, поручено контролировать оказание медицинской помощи пострадавшим и оказывать юридическую помощь гражданам РФ в случае, если кто-то из них утерял документы, и оплатить финансовые расходы желающим выехать из Абхазии.

Взрывы в Абхазии

2 августа, примерно в 16:20 мск, в селе Приморском Гудаутского района на складе ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны республики произошло два взрыва, после чего сдетонировали хранящиеся там крупнокалиберные снаряды и другие боеприпасы. 

В результате происшествия погибли двое граждан России - Елена Полякова 1970 года рождения и Елена Тимофеева 1962 года рождения, - находившиеся на отдыхе вблизи сероводородного источника. 64 человека, в том числе 35 граждан Российской Федерации и 29 граждан Абхазии с ранениями различной степени тяжести были доставлены в лечебные учреждения республики. Сейчас в стационаре остаются семь человек, остальные выписаны.

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Взрыв на складе боеприпасов в Абхазии
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Хаджимба, Рауль Джумкович
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