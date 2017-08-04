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Telegraph: Саркози станет фигурантом расследования о проведении мундиаля в Катаре

Международная панорама
4 августа, 4:35 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, августа. /ТАСС

Cледователи изучают вопрос о том, мог ли экс-президент Франции получать средства от сделок, которые обсуждались во время подачи заявки на проведение ЧМ-2022 по футболу

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Материал из 1 страницы
Экс-президент Франции Николя Саркози

Экс-президент Франции Николя Саркози

© EPA/IAN LANGSDON/POOL

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Экс-президент Франции Николя Саркози станет фигурантом уголовного расследования о победе заявки Катара на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По информации издания, французские следователи в настоящее время изучают вопрос о том, мог ли бывший президент Франции получать средства от сделок, которые обсуждались во время подачи заявки на проведение чемпионата 2022 года, включая продажу Катару парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен".

Внимание следствия сосредоточено еще на нескольких сделках, включая приобретение одной из французских фирм, оказывающих коммунальные услуги, инвестиционной компанией Qatari Diar.

Газета утверждает, что Париж был одним из главных сторонников предоставления Дохе права провести мундиаль. Как подчеркивается в материале издания, руководство ФИФА считает, что Саркози был центральной фигурой в процессе обеспечения поддержки кандидатуры Катара как со стороны Франции, так и других европейских стран, представители которых принимали участие в голосовании Исполкома ФИФА в 2010 году.

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Персоны
Саркози, Николя
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