Оргкомитет ЧМ-2022: доклад Гарсии подтверждает честность заявки Катара

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Доклад бывшего главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Майкла Гарсии подтверждает, что заявочная кампания Катара на получение права проведения чемпионата мира в 2022 году была проведена честно. Об этом говорится в заявлении оргкомитета ЧМ-2022, которое приводит Reuters.

"Мы считаем, что масштабы нашего сотрудничества с расследованием и сделанные по его итогам выводы представляют собой подтверждение честности нашей заявки", - говорится в заявлении.

Во вторник ФИФА обнародовала полную версию доклада Гарсии, который был посвящен расследованию выборов стран - организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года. Выборы состоялись 2 декабря 2010 года на заседании исполкома ФИФА в швейцарском Цюрихе. Право проведения мирового первенства 2018 года получила Россия, а 2022 года - Катар. В докладе говорится, что доказательств влияния на выборы мест проведения ЧМ-2018 и ЧМ-2022 нет.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.