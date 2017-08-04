В США остановившего вирус WannaCry программиста обвинили в распространении вредоносного ПО

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Британскому программисту, сумевшему остановить вирус-вымогатель WannaCry, атаковавший в мае этого года компьютеры по всему миру, предъявлены в четверг в США обвинения в распространении другой вредоносной программы.

Маркусу Хатчинсу инкриминируется участие в создании и распространении хакерского программного обеспечения (ПО) под названием Kronos. Оно использовалось для похищения информации о банковских онлайн-операциях и данных кредитных карт. Как утверждают американские власти, Хатчинс рекламировал и продавал указанное ПО с целью извлечения личной выгоды. Kronos впервые был выявлен специалистами в июле 2014 года.

Как уточняют представители властей США, обвинения, предъявленные Хатчинсу, не имеют отношения непосредственно к распространению вируса WannaCry, шествию которого по компьютерам во всем мире программист, наоборот, помог положить конец.

Хатчинс был арестован агентами ФБР в американском штате Невада, где он участвовал в конференции экспертов в области кибербезопасности. Как сообщал профильный портал Motherboard, программиста задержали в среду. Порталу удалось побеседовать с друзьями Хатчинса, которые заявили, что все это время не могут связаться с ним и не знают, где он находится.

Хатчинс, известный в интернете под псевдонимом MalwareTech, 13 мая сообщил, что ему удалось остановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, атаковавшего системы по всему миру днем ранее. Хатчинс заявлял, что заметил в коде вируса очень длинное доменное имя и решил его зарегистрировать, создав таким образом домен-блокировщик. Вирус стал тут же обращаться к этому домену и прекратил атаки.

Вирус WannaCry блокировал операционные системы компьютеров и требовал перечисления денег за восстановление доступа. По данным "Лаборатории Касперского", к вечеру 12 мая было зафиксировано 45 тыс. нападений с помощью WannaCry. Хакеры атаковали компьютеры в 74 странах, наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России.