Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США остановившего вирус WannaCry программиста обвинили в распространении вредоносного ПО

Международная панорама
4 августа, 10:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Маркусу Хатчинсу инкриминируется участие в создании и распространении ПО под названием Kronos для похищения информации о банковских онлайн-операциях и данных кредитных карт

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Британскому программисту, сумевшему остановить вирус-вымогатель WannaCry, атаковавший в мае этого года компьютеры по всему миру, предъявлены в четверг в США обвинения в распространении другой вредоносной программы.

Маркусу Хатчинсу инкриминируется участие в создании и распространении хакерского программного обеспечения (ПО) под названием Kronos. Оно использовалось для похищения информации о банковских онлайн-операциях и данных кредитных карт. Как утверждают американские власти, Хатчинс рекламировал и продавал указанное ПО с целью извлечения личной выгоды. Kronos впервые был выявлен специалистами в июле 2014 года.

Смотрите также
Электронное табло вокзала в немецком городе Хемниц, зараженное вирусом WannaCry

Вирус ходит по планете: что известно о мировой кибератаке и чего ожидать дальше

Как уточняют представители властей США, обвинения, предъявленные Хатчинсу, не имеют отношения непосредственно к распространению вируса WannaCry, шествию которого по компьютерам во всем мире программист, наоборот, помог положить конец.

Хатчинс был арестован агентами ФБР в американском штате Невада, где он участвовал в конференции экспертов в области кибербезопасности. Как сообщал профильный портал Motherboard, программиста задержали в среду. Порталу удалось побеседовать с друзьями Хатчинса, которые заявили, что все это время не могут связаться с ним и не знают, где он находится.

Хатчинс, известный в интернете под псевдонимом MalwareTech, 13 мая сообщил, что ему удалось остановить распространение вируса-вымогателя WannaCry, атаковавшего системы по всему миру днем ранее. Хатчинс заявлял, что заметил в коде вируса очень длинное доменное имя и решил его зарегистрировать, создав таким образом домен-блокировщик. Вирус стал тут же обращаться к этому домену и прекратил атаки.

Вирус WannaCry блокировал операционные системы компьютеров и требовал перечисления денег за восстановление доступа. По данным "Лаборатории Касперского", к вечеру 12 мая было зафиксировано 45 тыс. нападений с помощью WannaCry. Хакеры атаковали компьютеры в 74 странах, наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России.

Смотрите также

Самые масштабные и значимые атаки компьютерных вирусов в мире. Досье

Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Всемирная атака хакеров
Страны
США Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Байкал: экологические проблемы великого озера
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Фото
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
7
Макрон и Нетаньяху почтили память евреев, погибших после парижской облавы 1942 года
23
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских полях
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
2
Путин обещал подумать об участии в президентских выборах в 2018 году
3
В США остановившего вирус WannaCry программиста обвинили в распространении вредоносного ПО
4
США изучают варианты ответа на решение РФ сократить число американских дипломатов
5
Жительница Челябинска пострадала в ДТП на Кипре
6
Спасатели нашли змею в подъезде дома на северо-западе Москвы
7
В Москве неизвестные украли со склада женские сумки на 4 млн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама