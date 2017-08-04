Прокуратура Грузии обратилась к Польше в связи с пребыванием Саакашвили в этой стране

ТБИЛИСИ, 4 августа. /ТАСС/. Главная прокуратура Грузии обратилась к компетентным органам Польши в связи с пребыванием в этой стране экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Об этом сообщил в пятницу журналистам в Тбилиси заместитель начальника департамента по связям с общественностью Главной прокуратуры страны Георгий Грдзелишвили.

"В связи с визитом Саакашвили в Польшу главная прокуратура Грузии обратилась к компетентным органам Польши", - заявил он. Грдзелишвили не сообщил подробности, ограничившись фразой о том, что ведомство "начало осуществление предусмотренных законами Грузии всех необходимых процедур".

31 июля министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила о готовности потребовать экстрадиции Саакашвили из любой страны, выбранной экс-президентом для пребывания. "Если это будет Украина, то у нас процедуры завершены, и все доказательства, которые у нас были еще в 2014-2015 годах, уже переданы украинской стороне. Что касается других стран, например США, то в случае, если бывший президент там решит остаться, нам понадобятся правовые консультации с этими странами, включая переговоры и соглашение о выдаче", - заявила министр.

Саакашвили и Грузия

Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 г. по ноябрь 2007 года и с января 2008 г. до середины ноября 2013 года. В ноябре 2013 года он покинул страну за несколько дней до истечения полномочий и инаугурации президента Георгия Маргвелашвили. Потом он проживал в США, а затем на Украине.

В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, в связи с чем в декабре того же года его грузинское гражданство было прекращено. На прошлой неделе на основании выявления "убедительных фактов представления недостоверной информации при оформлении заявления" на получение Саакашвили украинского гражданства оно было аннулировано.

В Грузии экс-президенту страны предъявлены обвинения в организации расправы над участниками мирного митинга 7 ноября 2007 года в Тбилиси, в противоправном вторжении в здание телеканала "Имеди" и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Кроме того, ему инкриминировалась организация в 2005 году вооруженного нападения на депутата Валерия Гелашвили, а также растрата госсредств в 2009-2012 годах.