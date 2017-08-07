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NYT: на маневрах НАТО войска США вспоминают забытые навыки холодной войны

Международная панорама
7 августа, 3:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, августа. /ТАСС

Только теперь предполагаемым противником выступает не Советский Союз, а Россия, пишет газета

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НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Американские войска в ходе многонациональных военных учений НАТО Saber Guardian 2017 отрабатывали забытые навыки отражения потенциальной угрозы времен холодной войны. Только теперь предполагаемым противником выступает не Советский Союз, а Россия. Такое мнение высказывает в воскресенье американская газета The New York Times в репортаже с полигона Ново село в районе болгарского города Сливен.

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Статья озаглавлена "Эхо холодной войны: Войска США тренируются в Восточной Европе". "После более десяти лет сражений с исламистскими боевиками в Ираке и Афганистане армия [сухопутные войска] США торопится заново приобрести навыки холодной войны, чтобы сейчас отражать потенциальную угрозу со стороны России в Восточной Европе, которую некогда защищала Красная Армия", - пишет издание.

Газета перечисляет, какие корректировки американские военные делают с учетом нового характера провозглашаемых НАТО угроз. "Сотни танков и бронемашин надо перекрасить из камуфляжа, сливающегося со степью, в темно-зеленый тон европейских равнин. Солдаты, привыкшие проводить операции с крупных защищенных баз в Ираке и Афганистане, сейчас учатся использовать камуфляж, чтобы скрывать свои позиции, а также действовать в составе небольших отрядов, чтобы избегать современных беспилотных летательных аппаратов разведывательного назначения, способных наводить ракеты на такие цели, как личный состав и командные пункты", - поясняет издание.

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NYT обращает внимание на то, что в Европе американские войска лишены таких преимуществ в Ираке и Афганистане, как беспрепятственный пролет в воздушном пространстве и передвижения по земле. "В современной Европе границы значат все, особенно с военной точки зрения", - констатирует газета.

Она напоминает, что в начале июня Министерство обороны и МИД Австрии выдали разрешение на переброску техники НАТО из Германии в Венгрию, Румынию и Болгарию. Тогда проход натовской тяжелой техники вызвал резкую критику у австрийских активистов. Они указывали, что это мероприятие противоречит закону о постоянном нейтралитете страны. Теперь вся техника перебрасывается обратно в Германию после завершения учений Saber Guardian-2017.

Маневры с участием около 25 тыс. военных из 23 стран, союзников и партнеров НАТО, начались 11 июля и проводились одновременно на территории Румынии, Болгарии и Венгрии. В состав многонациональной дивизии были включены танковые, пехотные, инженерные, военно-воздушные формирования и специальные подразделения. Saber Guardian в этом году стали самыми масштабными как по количеству участников, так и по разнообразию поставленных задач.

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