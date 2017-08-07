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Япония, США и Австралия призвали АСЕАН оказать давление на КНДР

Международная панорама
7 августа, 7:31 UTC+3 МАНИЛА МАНИЛА 7, августа. /ТАСС

Министры "решительным образом" осудили "незаконное продвижение" ядерной программы КНДР и июльские запуски баллистических ракет

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МАНИЛА, 7 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно провел в понедельник трехстороннюю встречу со своей австралийской коллегой Джули Бишоп и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в рамках проходящего в Маниле заседания глав внешнеполитических ведомств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Как говорится в итоговом заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США, стороны призвали страны АСЕАН оказать максимальное давление на Пхеньян.

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"Министры решительным образом осудили незаконное продвижение ядерной программы Северной Кореи и запуски баллистических ракет 4 и 28 июля. Северной Корее следует немедленно отказаться от провокационных действий и принять меры по денуклеаризации. Вместе с тем министры считают необходимым, чтобы страны-участницы АСЕАН максимально усилили давление (на Пхеньян - прим. ТАСС)", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что Япония, Австралия и США выражают озабоченность ситуацией в Южно-Китайском море и выступают за решение споров на море в соответствии с международным законодательством.

В субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2371, ужесточив санкции в отношении КНДР в ответ на проведенные страной в июле ракетные испытания. Документ, в частности, предусматривает введение запрета на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. В тексте прописаны и другие рестрикции, в том числе адресные меры в отношении лиц и предприятий, связанных с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

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Персоны
Коно, Таро Бишоп, Джули Тиллерсон, Рекс
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
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